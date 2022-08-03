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5 وجوه تخطف الأضواء في «بوندسليجا 2023»

5 وجوه تخطف الأضواء في «بوندسليجا 2023»
3 أغسطس 2022 15:00

برلين (أ ف ب)
على الرغم من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يستهل بايرن ميونيخ موسمه مرشحاً قوياً لإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعزيز تشكيلته بالمهاجم السنغالي ساديو ماني، المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت والثنائي القادم من أياكس الهولندي راين جرافنبرج والمغربي نصير مزراوي.


وهناك خمسة وجوه تستحق المتابعة، وقد خطفت الأضواء بعد أن بدّلت أنديتها قبل انطلاق موسم «البوندسليجا» 2023.


- ماتيس دي ليخت
لم يهدر بايرن وقته في استثمار أموال انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، فجلب دي ليخت، أحد أبرز المدافعين في القارة العجوز، من يوفنتوس الإيطالي، وقُدّرت الصفقة بسبعين مليون يورو لجلب الولد الذهبي إلى «زيبنر شتراسه»، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي البافاري.
بالإضافة إلى مزايا دي ليخت الدفاعية، ضمن بايرن قائداً من خلال ضمّ ابن الثانية والعشرين، أصبح الهولندي الدولي أصغر قائد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما حمل الشارة بعمر التاسعة عشرة مع أياكس ضد ريال مدريد الإسباني في 2019.


- كريم أدييمي
ضمن بروسيا دورتموند انتقال خدمات المهاجم كريم أدييمي من ريد بول سالزبورغ مطلع الصيف، رغم اهتمام عدد كبير من أندية القارة.
أنفق النادي الأصفر والأسود نحو 30 مليون يورو للاعب القادر على شغل مركز المهاجم الصريح أو الجناح.
صحيح أن مهمة ابن العشرين الذي مرّ في صفوف بايرن خلال طفولته ستكون عملاقة بتعويض رحيل الهداف الفتاك النروجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن غريزته التهديفية قد تمنحه مكانة لدى جماهير دورتموند المتعطشة.
تصدّر ترتيب هدافي الدوري النمساوي (19 هدفاً) ليشارك في اللقب التاسع توالياً لسالزبورج، وقد افتتح مشواره التهديفي في أول ظهور رسمي مع دورتموند الفائز على ميونيخ 1860 في الدور الأول من كأس ألمانيا السبت.

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- دافيد راوم
ليس دافيد راوم قادماً جديداً إلى الدوري الألماني، لكن جناح أيسر هوفنهايم يشكّل إضافة هامة للايبزيغ حامل لقب الكأس والتوّاق لإحراز أول لقب دوري في تاريخه.
في موسمه الأوّل ضمن الدرجة الأولى، بعد انضمامه من جرويتر فورث، لعب 11 تمريرة حاسمة وسجل ثلاثة أهداف لهوفنهايم.
ساهم أداؤه باستدعائه إلى المنتخب الوطني، وفرض ابن الرابعة والعشرين نفسه سريعاً في تشكيلة الناخب هانزي فليك قبل أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر.
طارده بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بعد موسمه المميز في 2022، لكنه قال في أواخر يوليو الماضي إن «القدوم إلى لايبزج هو الخطوة المناسبة لي من دون أي شكّ».


- ماريو جوتزه
عاد مخضرم البوندسليجا وبطل كأس العالم 2014، إلى ألمانيا بعد موسمين في صفوف آيندهوفن الهولندي. أحرز كأس هولندا والكأس السوبر مستعيداً البعض من مستويات منحته جائزة الولد الذهبي في 2011 ووضعته بين أبرز لاعبي القارة.
يأمل فرانكفورت المتوج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في أن يجلب بطل الدوري خمس مرات مع بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ خبرة ضرورية لمساعدة النسور الذين سيشاركون في دوري الأبطال هذا الموسم بعد تتويجهم في المسابقة الرديفة.


- مايا يوشيدا
قطع شالكه، العملاق العائد إلى دوري الأضواء، خطوة جيدة نحو البقاء بتعاقده مع قلب الدفاع الياباني المخضرم مايا يوشيدا بصفقة حرّة قادماً من سمبدوريا الإيطالي.
اللاعب يقود المنتخب الياباني منذ 2019 وسيفعل ذلك مرّة جديدة، عندما يتواجه مع ألمانيا في نهائيات مونديال قطر نهاية السنة.
يوشيدا (33 عاماً) الذي حمل ألوان ساوثمبتون الإنجليزي بين 2012 و2020، يحلّ بدلاً من مواطنه كو إيتاكورا في دفاع شالكه، بعد انتقال الأخير إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في يوليو.
عند وصوله إلى ألمانيا، قال يوشيدا إنه سعيد لحمل قميص شالكه، كاشفاً انه مشجع قديم للأزرق الملكي عندما كان يشاهد مواطنه أتسوتو أوتشيدا في ملعب فلنس أرينا بين 2010 و2017.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
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