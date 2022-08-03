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الرياضي

73 ميدالية حصاد الإمارات في الألعاب الدولية لرجال الشرطة والإطفاء

73 ميدالية حصاد الإمارات في الألعاب الدولية لرجال الشرطة والإطفاء
3 أغسطس 2022 14:15

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق منتخب شرطة الإمارات ممثلاً في القيادات العامة للشرطة، إنجازاً غير مسبوق في ختام مشاركته ببطولة الألعاب الدولية لرجال الشرطة والإطفاء، التي أسدل الستار عن منافساتها الأحد في هولندا، حيث بلغت حصيلة المنتخب من الميداليات 73 ميدالية، منها 39 ذهبية و21 ميدالية فضية، و13 ميدالية برونزية، في مسابقات الرماية التكتيكية والجو جيتسو وألعاب القوى والسباحة والتجديف الثابت والدراجات ورفع الأثقال وكروس فت والبنش برس، التي شارك فيها أكثر من 8500 رياضي يمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.
وأكد العميد محمد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن حصول منتخب شرطة الإمارات على هذا الكم الكبير من الميداليات في هذا الحدث العالمي الكبير يُعد إنجازاً تاريخياً، ما كان ليتحقق إلا بفضل دعم وتوجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعم القيادات العامة للشرطة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وهو ثمرة دعم جهود فريق عمل سخّر كل إمكاناته للوصول إلى الريادة وتحقيق هذه النجاحات على الصعيد المحلي والدولي.
وأثنى ابن دلموج على هذا الإنجاز الذي حققته المنتخب في البطولة بحصوله على 73 ميدالية بينها 39 ذهبية، مؤكداً أن شباب الإمارات لا يعرف المستحيل، بل يسعى دائماً نحو الصدارة والريادة في شتى المجالات.
وذكر أن هذه النتائج الطيبة هي نتاج جهد وعمل وتضحيات من اللاعبين والمدربين ومنظومة العمل الاحترافي في القيادات الشرطية ودعمها لهم، متمنياً التوفيق والسداد للجميع، والعمل المتواصل من أجل تمثيل الوطن بصورة مشرفة وتحقيق المزيد من الإنجازات القياسية غير المسبوقة.

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اتحاد الشرطة
الجو جيتسو
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