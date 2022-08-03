

ليما (أ ف ب)

عُيّن اللاعب الدولي السابق خوان رينوسو مدرباً لمنتخب البيرو لكرة القدم خلفاً للأرجنتيني ريكاردو جاريكا، بهدف التأهل إلى مونديال 2026، ويأتي تعيين رينوسو (52 عاماً) بعد فشل البيرو بالتأهل إلى مونديال 2022، بالخسارة بركلات الترجيح أمام أستراليا في الملحق الدولي يونيو الماضي.

حمل رينوسو ألوان منتخب البيرو في 84 مباراة دولية وقاد كروس أسول إلى لقب الدوري المكسيكي العام الماضي، بعدما أحرز لقب الدوري البيروفي كمدرب مع أونيفرسيتاريو وملجار.

وكان جاريكا (64 عاماً) ترك منصبه بعد سبع سنوات قاد خلالها البيرو إلى مونديال روسيا 2018، كانت الأولى في 36 سنة. وتخوض البيرو مباراة ودية ضد المكسيك في الولايات المتحدة 24 سبتمبر المقبل، قد تكون الأولى لرينوسو على رأس المنتخب الأول.