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أوساكا تحقق «الفوز الأول» منذ أبريل!

أوساكا تحقق «الفوز الأول» منذ أبريل!
3 أغسطس 2022 12:50

نيويورك (د ب أ)
تأهلت النجمة اليابانية نعومي أوساكا إلى الدور الثاني ببطولة سان خوسيه للتنس، بعدما تغلبت على الصينية تشينوين تشنج 6-4 و3-6 و6-1، ضمن منافسات الدور الأول.
وانتزعت اللاعبة الصينية المجموعة الثانية في المباراة، لكن أوساكا فرضت تفوقها من جديد لتحسم المواجهة عبر المجموعة الثالثة وتحقق أول انتصار لها منذ أبريل الماضي.
وتلتقي أوساكا في الدور الثاني، الأميركية كوكو جوف التي تأهلت بالفوز على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6-1 و6-0.
وودعت الكندية بيانكا أندريسكو منافسات البطولة مبكراً، بعدما تغلبت عليها الأميركية شيلبي روجرز 6-4 و6-2، كما تغلبت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا على الإيطالية كاميلا جيورجي 7-6 (7-2) و4-6 و7-5.

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