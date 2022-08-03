الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ختام حاشد للنسخة الخامسة من «خليجية كواترو»

ختام حاشد للنسخة الخامسة من «خليجية كواترو»
3 أغسطس 2022 14:00

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دورة أكاديميات كرة القدم تنطلق 13 أغسطس في دبي
خوان رينوسو مدرباً لمنتخب البيرو


بحضور الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، وعزة بن سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في اللجنة الأولمبية الوطنية، توج فريق سبورت فور أوول بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم - فئة 12 سنة، بفوزه على أكاديمية طموح أوليه البحريني بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.
واتسمت المباراة من بدايتها بالندية والحماس والمستوى الفني المتميز، وقدم لاعبو الفريقين مستوىً عالياً في الشوط الأول أظهروا من خلاله مهاراتهم الفردية العالية، واستمر اللعب سجالاً بين الطرفين في الشوط الثاني دون أن تنجح محاولات زيارة الشباك، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإماراتي والذي فاز بها 5-4 ليتوج باللقب للمرة الثانية، ونال اللاعب جوفن فرزاجيا من أوليه جائزة نجم المباراة.
وحصد فريق أكاديمية سمارت الكروية العماني المركز الثالث بفوزه على مواطنه أكاديمية الطريف 2-0، وحصل اللاعب تميم حمود من سمارت على نجومية المباراة.
وفي فئة 14 سنة حافظ أكاديمية طموح أوليه البحريني على لقبه بطلاً لخليجية كواترو، بعد انتصاره الثمين على أكاديمية سمارت الكروية العماني 4-3.
وشهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فوز فريق أكاديمية القصيم السعودي بنتيجة كبيرة على الأكاديمية الأرجنتينية بستة أهداف دون مقابل، ليضمن الفريق السعودي المركز الثالث.
وتم تتويج الفريق الفائز باللقب من كل فئة بدرع البطولة الذهبي والميداليات الذهبية، وحصل الثاني على الدرع الفضي والميداليات الفضية، بينما نال الثالث من كل فئة درع البطولة البرونزي والميداليات البرونزية.
وفي فئة الجوائز الفردية فئة 12 سنة تم اختيار بنيامين أفغان أفضل لاعب في البطولة، ونال اللاعب نفسه جائزة الهداف برصيد 5 أهداف، وفاز محمود خالد من سبورت فور أوول بجائزة أفضل حارس، وخالد وليد من أوليه أفضل لاعب جماهيري، ونمينجا برازيد من أوليه أفضل مدافع، وجوفن فرزاجيا من أوليه أفضل لاعب وسط، وزهير أبو الشيخ من سبورت فور أوول أفضل مدرب، وطلال مصطفى من سفنتين فور أفضل إداري، كما حصل فريق أكاديمية سفنتين فور على جائزة الفريق المثالي.
وهيمن طموح أوليه على الجوائز الفردية فئة 14 سنة، حيث نال دوشان رودفيش جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحسن علي البستكي أفضل حارس، وأحمد علاء افضل لاعب وسط، ونوفاك أفضل مدرب.
بينما توزعت الجوائز الفردية الأخرى بين الأندية الأخرى، حيث توج أحمد سالم من سمارت هدافاً للبطولة برصيد 8 أهداف، وحصل مهيمن علي من العطار على أفضل لاعب جماهيري، وسلمان فرج من القصيم على أفضل مدافع، وسليمان الدويغري من القصيم افضل إداري، فيما فاز القصيم بجائزة الفريق المثالي.
وتوجه عبد العزيز عبد الله المدير العام لمركز كواترو الرياضي ومدير البطولة، بالشكر لجميع الرعاة على جهودهم التي ساهمت في نجاح الحدث، معرباً عن سعادته بنجاح التظاهرة الرياضية الخليجية وقوة المنافسة بين الفرق المشاركة والتي شهدت إثارة كبيرة وأداءً متميزاً من جميع الفرق، مؤكداً تحقيق البطولة لجميع أهدافها الرياضية والتطويرية والاجتماعية.

حميد بن عمار النعيمي
أكاديميات الكرة
كرة القدم
مركز كواترو الرياضي
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©