ختام حاشد للنسخة الخامسة من «خليجية كواترو»

عجمان (الاتحاد)



بحضور الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، وعزة بن سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في اللجنة الأولمبية الوطنية، توج فريق سبورت فور أوول بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم - فئة 12 سنة، بفوزه على أكاديمية طموح أوليه البحريني بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

واتسمت المباراة من بدايتها بالندية والحماس والمستوى الفني المتميز، وقدم لاعبو الفريقين مستوىً عالياً في الشوط الأول أظهروا من خلاله مهاراتهم الفردية العالية، واستمر اللعب سجالاً بين الطرفين في الشوط الثاني دون أن تنجح محاولات زيارة الشباك، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإماراتي والذي فاز بها 5-4 ليتوج باللقب للمرة الثانية، ونال اللاعب جوفن فرزاجيا من أوليه جائزة نجم المباراة.

وحصد فريق أكاديمية سمارت الكروية العماني المركز الثالث بفوزه على مواطنه أكاديمية الطريف 2-0، وحصل اللاعب تميم حمود من سمارت على نجومية المباراة.

وفي فئة 14 سنة حافظ أكاديمية طموح أوليه البحريني على لقبه بطلاً لخليجية كواترو، بعد انتصاره الثمين على أكاديمية سمارت الكروية العماني 4-3.

وشهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فوز فريق أكاديمية القصيم السعودي بنتيجة كبيرة على الأكاديمية الأرجنتينية بستة أهداف دون مقابل، ليضمن الفريق السعودي المركز الثالث.

وتم تتويج الفريق الفائز باللقب من كل فئة بدرع البطولة الذهبي والميداليات الذهبية، وحصل الثاني على الدرع الفضي والميداليات الفضية، بينما نال الثالث من كل فئة درع البطولة البرونزي والميداليات البرونزية.

وفي فئة الجوائز الفردية فئة 12 سنة تم اختيار بنيامين أفغان أفضل لاعب في البطولة، ونال اللاعب نفسه جائزة الهداف برصيد 5 أهداف، وفاز محمود خالد من سبورت فور أوول بجائزة أفضل حارس، وخالد وليد من أوليه أفضل لاعب جماهيري، ونمينجا برازيد من أوليه أفضل مدافع، وجوفن فرزاجيا من أوليه أفضل لاعب وسط، وزهير أبو الشيخ من سبورت فور أوول أفضل مدرب، وطلال مصطفى من سفنتين فور أفضل إداري، كما حصل فريق أكاديمية سفنتين فور على جائزة الفريق المثالي.

وهيمن طموح أوليه على الجوائز الفردية فئة 14 سنة، حيث نال دوشان رودفيش جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحسن علي البستكي أفضل حارس، وأحمد علاء افضل لاعب وسط، ونوفاك أفضل مدرب.

بينما توزعت الجوائز الفردية الأخرى بين الأندية الأخرى، حيث توج أحمد سالم من سمارت هدافاً للبطولة برصيد 8 أهداف، وحصل مهيمن علي من العطار على أفضل لاعب جماهيري، وسلمان فرج من القصيم على أفضل مدافع، وسليمان الدويغري من القصيم افضل إداري، فيما فاز القصيم بجائزة الفريق المثالي.

وتوجه عبد العزيز عبد الله المدير العام لمركز كواترو الرياضي ومدير البطولة، بالشكر لجميع الرعاة على جهودهم التي ساهمت في نجاح الحدث، معرباً عن سعادته بنجاح التظاهرة الرياضية الخليجية وقوة المنافسة بين الفرق المشاركة والتي شهدت إثارة كبيرة وأداءً متميزاً من جميع الفرق، مؤكداً تحقيق البطولة لجميع أهدافها الرياضية والتطويرية والاجتماعية.