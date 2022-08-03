بطولة اللياقة البدنية تجمع النخبة في دبي



دبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية النسخة الثانية من بطولة اللياقة البدنية، السبت المقبل، في الصالة الرياضية لنادي سيفين في دبي، وقال أحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة اللياقة البدنية: إن النسخة الجديدة من البطولة والتي تعد امتداداً للنسخة الأولى ستحظى بمشاركة أكبر من اللاعبين المواطنين، ونتطلع إلى استكشاف مواهب رياضية جديدة لضمها للمنتخب الوطني، وليس واضحاً في الوقت الحاضر عدد البطولات التي سيتم تنظيمها، ويعتمد ذلك على الوصول للهدف المعلن وهو اختيار لاعبي المنتخب الوطني، وأيضاً بنشر هذه الرياضة بشكل يتزامن وخطة لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، وفي نفس الوقت نهدف إلى وضع خطة مستقبلية لعدد ونوع البطولات التي سيتم تنظيمها في الموسم المقبل وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، وتوجه ابن ظبوي إلى الرياضيين المهتمين برياضة اللياقة البدنية إلى المشاركة في البطولة واستثمار فرصة الانضمام للمنتخب الوطني مستقبلاً.

وكانت النسخة الأولى شهدت تتويج اللاعب طارق الزرعوني بالمركز الأول، بينما حل أحمد الشحي في المركز الثاني وحل ثالثاً سلطان السويدي.