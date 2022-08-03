«بعيد» يتصدر منافسات حصان العام في كارتييه



أبوظبي (الاتحاد)

يتصدر المهر الإماراتي «بعيد» ترتيب جائزة كارتييه كأفضل حصان لهذا العام بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم مع نجاح حاسم في بطولة ساسكس ستيكس للفئة الأولى بمضمار جودوود.

ويتصدر المهر المملوك لشادويل، والبالغ من العمر أربع سنوات، برصيد 128 نقطة ويتفوق بـ 40 نقطة على الفائز بكأس جودوود «كيبريوس»، و«ستيت أوف ريست» و«فاديني»، الذي يترأس فئة الأمهار البالغة من العمر ثلاث سنوات.

ومدد «بعيد» الذي يدربه ويليام هاجاس سلسلة انتصاراته إلى تسعة في سباق ساسكس، وأحرز لقبه الخامس في الفئة الأولى على التوالي.

ولا شك أن «بعيد» سوف يتطلع إلى جعله رقماً مثالياً بالفوز العاشر، ليمدد صدارة ترتيب كارتييه، عندما يخوض التحدي في بطولة جودمونت الدولية في يورك 17 أغسطس الجاري.

كما أنه يتصدر فئة كارتييه للخيول الأكبر سناً، عن ستيت اوف ريست (88)، فيما يحتل بيلدريفير (64) المركز الثالث في هذه الفئة بعد عرضه الرائع والفوز في الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس للفئة الأولى في أسكوت.

وحافظ «نافال كراون» لجودلفين على صدارة فئة السرعة برصيد (48) نقطة، والفائز بكأس جولاي «الكهول فري» في المركز الثاني (32).

وتتصدر «نشوي» لعماد الصقار، فئة المهرات في سن ثلاث سنوات برصيد (76) نقطة، بعد فوزها بسباقي الاوكس الفرنسي، وسباق ناسو ستيكس للفئة الأولى.