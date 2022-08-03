افتتاح صالة «بووم جيم» في أبوظبي بالشراكة مع نيو لاين للاستثمار



أبوظبي (الاتحاد)



افتتحت مساء أمس في أبوظبي صالة «بووم جيم» بالشراكة مع شركة نيو لاين للاستثمار، في مساحة إجمالية تصل إلى 2000 متر مربع، وتضم صالات للتدريب بأحدث أجهزة بناء الأجسام والإعداد البدني واللياقة، وغرف لتغيير الملابس، كما تتوفر مواقف للسيارات بالمجان لحمله عضوية الصالة، وقد جاء حفل الافتتاح بسيطا وأنيقا بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين وأبطال بناء الأجسام والمصارعة والجودو والألعاب القتالية الأخرى.

ويأتي افتتاح الصالة الرياضية تزامنا مع بدء النشاط الرياضي الصيفي على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف استثمار طاقات الشباب بمختلف أعمارهم، مع الاستفادة من قدرات الصالة الرياضية في حلتها الزاهية الواسعة مما يساهم في استغلال الفراغ الصيفي لدى جميع فئات المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والمساهمة في تنمية قدراتهم الإبداعية تحت إشراف كفاءات ذوو خبرة ومؤهلات فنية علمية عالية في مختلف المجالات الرياضية وتضم الصالة قسم خاص للسيدات، مع اهتمام خاص بمختلف الفئات العمرية، وسيتم لاحقا افتتاح عدد من الفروع في أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.