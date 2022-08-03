«ملك اليد» يدشن التحضيرات للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)



دشن فريق رجال الشارقة لكرة اليد فترة الإعداد للموسم القادم 2022-2023، تحت قيادة مدربه الجزائري، سفيان حيواني والتي تشمل التدريب على فترتين صباحية ومسائية على صالة «الملك الشرقاوي».

ويطمح رجال الشارقة الذين حققوا العلامة الكاملة بالاستحواذ على جميع بطولات الموسم الماضي، الدوري والسوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى مواصلة الإنجازات وسيطرتهم على اللعبة في السنوات الأخيرة، من خلال خوض فترة إعداد قوية بالحفاظ على الاستقرار وكامل نجوم الفريق، خاصة وأن روزنامة الموسم المقبل 2022-2023 المزدحمة، سوف تشهد إقامة سبع بطولات لفئة الرجال، بعد استحداث بطولة «كأس النخبة».

يذكر أن منافسات الموسم الجديد ستنطلق 16سبتمبر المقبل ببطولة كأس الإمارات، ثم مباراة السوبر والدوري العام ومباراة السوبر الإماراتي البحريني وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما تلعب بطولة كأس النخبة، في ختام موسم مسابقات الرجال بمشاركة الفرق الأربعة المتوجة بألقاب بطولات كأس الإمارات والدوري وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

