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«الصقور» في صربيا استعداداً لـ «دوري الأولى»

«الصقور» في صربيا استعداداً لـ «دوري الأولى»
3 أغسطس 2022 13:00

دبي (الاتحاد)
وصلت بعثة فريق نادي الإمارات الأول لكرة القدم، إلى صربيا أمس استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2022 - 2023، بقيادة المدير الفني التونسي فتحي العبيدي، ويرأس البعثة عبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.
يستمر المعسكر الحالي لفرقة «الصقور» حتى 22 أغسطس الجاري، ويتخلله عدد من المباريات التجريبية الودية لتقييم مستوى أداء اللاعبين، تأهباً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد في طريق العودة إلى مسابقات المحترفين.
وبحسب برنامج الإعداد انتهى الجهاز الفني من المرحلة الإعدادية الأولى من تحليل أداء اللاعبين والفريق ككل بجانب الإعداد البدني، على أن تتركز التدريبات الخارجية على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين الجانب التكتيكي المتعلق بخطط اللعب التي سيجربها فتحي العبيدي في المباريات الودية، ومن المقرر أن يختتم الإعداد بمرحلة ثالثة بعد العودة إلى رأس الخيمة مدتها 20 يوم قبل انطلاقة الموسم.

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