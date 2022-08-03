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الرياضي

«دراجات الإمارات» يكسب المرحلة الرابعة لجولة بولندا

«دراجات الإمارات» يكسب المرحلة الرابعة لجولة بولندا
3 أغسطس 2022 12:45

أبوظبي (الاتحاد)

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قدَّم باسكال أكرمان من فريق الإمارات للدراجات أداء قوياً في المرحلة الرابعة من جولة بولندا، ليفوز الألماني بالمركز الأول في السباق الذي أقيم على مسار بطول 179.4كم انطلاقاً من ليسكو وانتهاء في سانوك.
وكان سيباستيان مولانو قد قدَّم دعمه لزميله أكرمان مع وصولهما إلى مسافة التسلق النهائية، حيث تمكَّنا معاً من صد هجمات منافسهما زدينيك شتيبار (كويك ستيب ألفا فينيل) في آخر 150م من السباق.
وتعليقاً على الفوز، قال باسكال أكرمان: «إنه فوز رائع، ولاسيما أنه يأتي بعد الإصابة التي تعرضت لها، فقد تمكنت أخيراً من استعادة قوتي ولياقتي، وهو أمر مهم جداً ولاسيما قبيل المراحل المقبلة من السباق. كانت المرحلة شيقة جداً، وتضمنت العديد من مسافات التسلق، لكنها لم تكن شديدة الانحدار، ما جعلها مثالية بالنسبة إليَّ. أتوجه بالشكر إلى زميلي مولانو الذي قدم دعماً قوياً لي طوال السباق، وإلى فريق الإمارات بأكمله على ثقته بي ودعمه لي».
وبهذا الفوز يكون أكرمان قد حقق انتصاره الخامس في مراحل جولة بولندا، وفوزه الثاني في موسم 2022 بعد حصوله على المركز الأول في سباق بريدينه كوكسيده في بلجيكا. بينما تمكن زميله دييجو أوليسي من الصعود إلى المركز الرابع في التصنيف العام الذي يتصدره منافسه سيرجيو هيجويتا (بورا-هانزجروي).

فريق الإمارات للدراجات
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