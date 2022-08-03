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«حصاد 500 يوم» يُطيح أورتيجا من «أبيض الشباب»!

«حصاد 500 يوم» يُطيح أورتيجا من «أبيض الشباب»!
3 أغسطس 2022 12:30

معتصم عبدالله (دبي)
أطاحت النتائج السلبية لمنتخبنا الوطني للشباب بمدربه الإسباني فرانك أورتيجا، بعد نحو 500 يوم قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب منذ تقديمه خلال مؤتمر صحفي للاتحاد في 18 مارس 2021، وصولاً إلى قرار إقالته، وتعيين مساعده الوطني فيصل الطاهري مدرباً للمنتخب.
وطاردت النتائج السلبية «أبيض الشباب» خلال حقبة الإسباني أورتيجا والذي جرى التعاقد معه بجانب مواطنه دينيس دا سليفا المدرب الحالي للمنتخب الأولمبي في مارس من العام الماضي، قبل أن يعود الاتحاد الى الكوادر التدريبية المواطنة بالاعتماد على الطاهري لقيادة «الأبيض الشاب» استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، المقررة في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022.
وتمثل التصفيات الآسيوية الهدف الرئيس لـ «أبيض الشباب» في الطريق نحو النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان في 2023، ووضعت قرعة التصفيات منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان «المستضيف» وبروناي.
ويعول الطاهري «34 عاماً»، والحاصل على رخصة التدريب الاحترافية، على معرفته الجيدة بلاعبي المنتخب الحالي، حيث قاد منتخب الواعدين باتحاد الكرة وتولى تدريب المنتخب الحالي لفترات مؤقتة، قبل أن ينتقل للعمل مساعداً لمدربي الشباب والأولمبي، بجانب تجربته مدرباً لفريق النصر في «دوري الرديف تحت 21 عاماًّ».
في المقابل، لم تكن نتائج المنتخب خلال «الحقبة الإسبانية» بالمستوى المطلوب، حيث فشل «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه المقال فرانك أورتيجا في ثلاث استحقاقات رسمية على التوالي شملت نسختين لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في مصر والسعودية على التوالي، بجانب بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب، خلافاً لإشراف ذات المدرب على المنتخب في دورة ودية بإسرائيل في ديسمبر من العام الماضي.
وجاء الإخفاق الأول لـ «ابيض الشباب» مع أورتيجا بالوداع المبكر لمنافسات النسخة السابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي.
وخاض منتخب الشباب في نوفمبر 2021، مباريات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب والتي استضافتها العراق بمشاركة 9 منتخبات، حيث ودع من عتبة الدور الأول باحتلاله المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادله مع لبنان 1-1 في الجولة الثانية، مقابل خسارته في مباراتين أمام الأردن 0-2 في الجولة الأولى، وسوريا 0-1 في الجولة الأخيرة للدور الأول.
وخسر «أبيض الشباب» تحت قيادة اورتيجا مبارياته الثلاث في البطولة الودية بإسرائيل في ديسمبر 2021، في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادين، حيث خسر أمام إسرائيل 1-4، وروسيا 2-3، وألمانيا 1-3.

ووضعت نتائج المشاركة الأخيرة في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً بالسعودية، السطر الأخير في مشوار الاسباني اورتيجا مع «أبيض الشباب» بعدما ودع المنتخب من الدور الأول ايضاً بالتعادل الأردن 1-1، والخسارة أمام اليمن 1-3.

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مشوار أورتيجا مع منتخب الشباب
مارس 2021: تقديمه رسمياً مدرباً لمنتخب الشباب 2003
يونيو 2021: قاد المنتخب في النسخة 7 لكأس العرب للمنتخبات تحت 20
نوفمبر 2021: قاد المنتخب في النسخة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب
يوليو 2022: قاد المنتخب في النسخة 8 لكأس العرب للمنتخبات تحت 20
أغسطس 2022: إعلان إقالته من تدريب المنتخب

أبيض الشباب
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