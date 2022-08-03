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الرياضي

4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»

4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
3 أغسطس 2022 12:00


معتصم عبدالله (دبي)

يخوض فريق نادي شباب الأهلي منافسات بطولة غرب آسيا للأندية لكرة الطاولة المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان، ممثلاً للإمارات بعد ختام موسمه المحلي الناجح 2021- 2022 والذي احتفل خلاله بثنائية تاريخية بعد التتويج بلقب دوري الرجال للمرة الأولى بعد نحو ربع قرن بعد الأولى موسم 1998-1999، قبل أن يضيف إلى سجل إنجازاته لقب «كأس رئيس الدولة».
ويمثل «الفرسان» خلال المشاركة 4 لاعبين بقيادة الدوليين فيصل عباس، عبدالله البلوشي وصلاح عبدالحميد، بجانب المحترف الروسي كيرلوس سيخوف المصنف 52 عالمياً، فيما يقود المدرب حامد حافظ تدريب الفريق، وتحظى المشاركة بدعم شركة «إماراتك» الراعي الرسمي لقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي، والتي أعلنت مسبقاً عن رعاية فريق كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي، في بطولة غرب آسيا للأندية.
وحظيت بعثة شباب الأهلي بلقاء أحمد علي البلوشي سفير الدولة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب خلال اللقاء عن امنياته بالتوفيق للفرسان في المشاركة في غرب آسيا، في المقابل حرص خالد درويش مدير الصالات الرياضية بالنادي ورئيس بعثة شباب الأهلي على تسليم درع النادي للسفير.
وتلي المشاركة الحالية لشباب الأهلي في بطولة غرب آسيا للأندية النتائج الإيجابية لمنتخب الإمارات لكرة الطاولة في البطولة ذاتها والتي حصد خلالها 7 ميداليات ملونة، في الوقت الذي تأهل فيه الدولي عبدالله البلوشي لاعب المنتخب الوطني للرجال ونجم «الفرسان» الحالي، إلى نهائيات آسيا في تايلاند في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

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ودشن «الفرسان» مشوار المشاركة في البطولة بالخسارة أمام الأهلي السعودي 2-3، قبل أن يتفوق في مباراتين على التوالي أمام الأرثوذكسي الأردني 3-2، وأهلي صنعاء 3-1، في انتظار تحديد هوية منافسه في ربع النهائي.

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