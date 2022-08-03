«الفرسان» يتفوق برباعية في «الاختبار الأول»

دبي (الاتحاد)

حقق فريق شباب الأهلي الفوز على جرافيتشار بيوجراد الصربي 4-0، في المباراة الودية التي أقيمت ليلة أمس الأول، ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد الذي يقيمه «الفرسان» في صربيا.

وجاء فوز شباب الأهلي في أول مباراة يخوضها في معسكره الخارجي ضمن خطته للارتقاء بقوة المباريات تدريجياً، وسجل أهدافه في المواجهة، جوستافو «هدفين»، ومحمد مرزوق ويوري سيزار.

دفع شباب الأهلي بالشوط الأول بتشكيلة ضمت: حسن حمزة، محمد مرزوق، كايكي، أحمد جميل، بدر ناصر، عزيز جانييف، وليد حسين، خالد الأصبحي، حارب عبدالله، كارتابيا، إيجور، فيما أشرك المدرب البرتغالي جارديم في الشوط الثاني، كل من: جمال الحوسني، عبد العزيز هيكل، عيد خميس، وليد عباس، عبد العزيز صنقور، أحمد نور الله، محمد جمعة، بالا، يوري سيزار، جوستافو وشيكنا دومبيا.