طيران الإمارات وريال مدريد أكبر رابحان في «سوشيال الليجا»



مراد المصري (دبي)



تصدرت طيران الإمارات قائمة العلامات التجارية الأكثر تفاعلاً عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأندية الإسبانية خلال الموسم الماضي 2021 - 2022، وذلك بحسب الإحصائيات التي كشفت عنها رابطة الدوري الإسباني «الليجا» وكشفت عن تحقيق المسابقة زيادة أعداد المتابعين بنسبة 13 ٪ وزيادة التفاعل مع منشوراتها بنسبة 45 ٪ بالمجمل عبر هذه المنصات مقارنة عن الموسم الذي سبقه.

وبالنسبة للمجمل الصافي، فقد حصد ريال مدريد أكبر عدد من المتابعين الجدد بإضافة 44.9 مليون متابع، ما يمثل زيادة بنسبة 16 ٪ لأبطال إسبانيا وأوروبا من حيث النسبة المئوية، وهو ما انعكس على طيران الإمارات التي كانت العلامة التجارية التي حظيت بأكبر قدر من التفاعل من خلال الأندية الإسبانية الموسم الماضي بحكم رعايتها للنادي «الملكي»، تليها أديداس بالمركز الثاني.

وكان الفائز من حيث نمو المتابعين هو قادش، الذي زاد عدد متابعيه بنسبة 69 ٪ على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، من وجود 860 ألف متابع عبر المنصات الست إلى 1,456 مليون متابع.

وبحسب الإحصائيات فإنه خلال الفترة بين 1 يوليو 2021 و 30 يونيو 2022، نما عدد المتابعين الإجمالي لجميع أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني عبر تويتر، فيسبوك، أنستجرام، سينا ويبو، يوتيوب وتيك توك من 644 مليون إلى 752 مليون، بزيادة قدرها 88 مليون أو 13 ٪.

بمقارنة هذا الموسم بالموسم السابق، ارتفع إجمالي عدد التفاعلات مع منشورات فرق الليجا من 3.555 مليار في 2020 - 21 إلى 5.159 مليار في 2021 - 22، بزيادة أكثر من مليار ونصف، بواقع 1.604 مليار على وجه الدقة، ويمثل ذلك ارتفاعاً في إجمالي التفاعل بنسبة 45 ٪.

من المثير للاهتمام ملاحظة أن التفاعل لكل منشور نما أيضاً، من متوسط 9298 تفاعلاً في 2020 - 21، إلى 12,256 في 2021 - 22، وهو ما يُترجم إلى 2948 تفاعلاً إضافياً لكل منشور، وزيادة في المشاركة لكل منشور بنسبة 32 ٪.

كان هناك الكثير من النمو على تيك توك، حيث تمتع كل نادٍ لديه ملف تعريف على هذه المنصة بنمو لا يقل عن 34 ٪، بينما حقق ريال بيتيس نمواً مذهلاً بنسبة 1,762 ٪ على هذه المنصة الواحدة، ليضيف 667,000 متابع جديد.

أما فيما يتعلق بالتفاعل، فقد برز رايو فاليكانو، حيث زاد تفاعله على مدار الموسم من 2.244 مليون إلى 5.908 مليون في موسمه الأول على مستوى لاليغا سانتاندير. بلغ نمو التفاعل مع رايو فاييكانو 163 ٪ من حيث النسبة المئوية، بينما تبعهم في ترتيب نمو التفاعل: ريال مدريد بنسبة ( 100 ٪)، ريال بيتيس ( 79 ٪)، فياريال ( 40 ٪) وقادش ( 27 ٪).

على صعيد منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، تجاوز إنستجرام نظيره فيسبوك باعتباره المكان الذي تحظى فيه أندية الدوري الإسباني بأكبر عدد من المتابعين. إجمالي عدد متابعي إنستغرام لجميع أندية الدوري الإسباني هو 254 مليوناً، بفضل هذا النمو على المنصة بنسبة 17 ٪، مما يضعها في المقدمة مقارنة بفيسبوك بمجموع 243 مليون متابع لأندية دوري الدرجة الأولى الإسباني هناك.

ليس من المفاجئ إذاً أن يبقى إنستجرام أفضل موقع للتواصل الاجتماعي للتفاعل للعام الثاني على التوالي، مع 3.828 مليار تفاعل على مشاركات أندية الدوري الإسباني فيه خلال موسم 2021 - 22. ومن المثير للاهتمام، وجود زيادة بنسبة 759 ٪ في عدد مشاهدات الفيديو لكل منشور على إنستغرام في الموسم الماضي، مما يسلط الضوء على شهية مشجعي كرة القدم لمحتوى الفيديو، ولا سيما إنستغرام ريلز.

يستهلك المستخدمون المزيد من مقاطع الفيديو القصيرة، وقد أدى ذلك إلى استمرار تيك توك في نموها السريع. تضاعف عدد متابعي تيك توك لأندية لاليغا سانتاندير في العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 116 ٪ من 20 مليوناً إلى 43 مليوناً. لقد وصل تيك توك إلى النقطة التي يشهد فيها المنشور أكبر قدر من المشاركة، مع 104,794 تفاعلاً لكل فيديو.