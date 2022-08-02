«شباب السلة» يحقق الانتصار الأول في تصفيات آسيا

علي معالي (دبي)

حقق منتخبنا الوطني انتصاره الأول في بطولة الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا للشباب في كرة السلة، بعد الفوز على منتخب سلطنة عمان 57-45، في الجولة الرابعة من البطولة المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، وأصبحت مباراة «الأبيض» الأخيرة في مرحلة التصفيات ضد الكويت مهمة للغاية، ولابد لمنتخبنا فيها من أن يحقق الفوز إذا كان يرغب في التواجد ضمن فرق المربع الذهبي.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 9- 14، 16- 12، 22- 7، و10- 12، وكان الربع الثالث حاسم لمنتخبنا وكفيل بتحقيقه الانتصار في اللقاء حيث انتهى 22- 7، بفضل رغبة لاعبينا في تحقيق الفوز والعيش على أمل اللقاء الأخير ضد الكويت يوم غدٍ الأربعاء.

وتألق في المباراة لاعب منتخبنا عبدالعزيز خليفة «عزوز» الذي سجل 23 نقطة، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة نظراً لجهده الكبير هجوميا ودفاعيا وفي المساعدة والمتابعة أيضاً، وسجل زميله راشد عبدالحكيم 16 نقطة وحسين خالد 12 نقطة.

وفي مباراة أخرى انفرد منتخب قطر بصدارة البطولة عد التفوق على السعودية 79-55 بنتيجة أرباع 19- 15، 21- 18، 17- 15، 22- 7، وفاز محمد هاشم لاعب قطر بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 26 نقطة، بهذا الفوز ينفرد المنتخب القطري بصدارة البطولة ويضمن بالتالي التأهل للمربع الذهبي ومعه السعودية والبحرين.

ويتأهل من هذه البطولة البطل والوصيف إلى نهائيات آسيا المقرر لها نهاية الشهر الجاري في إيران.