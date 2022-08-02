الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الطاهري مدرباً لمنتخب الشباب

فيصل الطاهري
3 أغسطس 2022 00:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
21 مشاركاً في ورشة «مُقيّمي الحكام»
نصف نهائي «خليجية كواترو» اليوم

قرر اتحاد كرة القدم تعيين المدرب الوطني فيصل الطاهري مدرباً لمنتخب الشباب تحت 20 عاماً، خلفاً للإسباني فرانك أورتيجا، الذي تم الاستغناء عن خدماته، بعد تراجع نتائج «أبيض الشباب» في الفترة الأخيرة، وفي أعقاب المشاركة الأخيرة لـ «أبيض الشباب» في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً بالسعودية، والتي أنهاها منتخبنا بالوداع من الدور الأول بالتعادل الأردن 1-1، والخسارة أمام اليمن 1-3. ويقود الطاهري تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، في الطريق نحو النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان في 2023، ووضعت قرعة التصفيات منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقيرغيزستان «المستضيف» وبروناي، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل. 

منتخب الشباب
أبيض الشباب
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©