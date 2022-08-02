دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد كرة القدم تعيين المدرب الوطني فيصل الطاهري مدرباً لمنتخب الشباب تحت 20 عاماً، خلفاً للإسباني فرانك أورتيجا، الذي تم الاستغناء عن خدماته، بعد تراجع نتائج «أبيض الشباب» في الفترة الأخيرة، وفي أعقاب المشاركة الأخيرة لـ «أبيض الشباب» في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً بالسعودية، والتي أنهاها منتخبنا بالوداع من الدور الأول بالتعادل الأردن 1-1، والخسارة أمام اليمن 1-3. ويقود الطاهري تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، في الطريق نحو النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان في 2023، ووضعت قرعة التصفيات منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقيرغيزستان «المستضيف» وبروناي، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل.