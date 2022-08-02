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الرياضي

اتحاد الطاولة يستعد للدوري النسائي بزيارات ميدانية

اتحاد الطاولة يستعد للدوري النسائي بزيارات ميدانية
3 أغسطس 2022 00:32

دبي (وام)

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أكدت المهندسة مجد البلوشي عضوة مجلس إدارة اتحاد الطاولة رئيسة اللجنة النسائية أن الاتحاد يواصل جهوده لنشر اللعبة بما يتناسب مع أهميتها وسعيه الدائم لتطويرها وفق الخطط الاستراتيجية والطموحة للاتحاد.  ويكثف الاتحاد استعداداته حالياً لإطلاق الموسم الجديد للعنصر النسائي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري خلال الفترة المقبلة عددا من الزيارات إلى الأكاديميات لاستقطاب العديد من اللاعبات وتوسيع قاعدة اللاعبات المشاركات في مسابقة الدوري، كما أقام الاتحاد معسكرا تدريبيا للاعبات خلال الفترة الماضية للوقوف على جاهزيتهن.

مجد البلوشي
كرة الطاولة
اتحاد الطاولة
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