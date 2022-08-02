اتحاد الطاولة يستعد للدوري النسائي بزيارات ميدانية

دبي (وام)

أكدت المهندسة مجد البلوشي عضوة مجلس إدارة اتحاد الطاولة رئيسة اللجنة النسائية أن الاتحاد يواصل جهوده لنشر اللعبة بما يتناسب مع أهميتها وسعيه الدائم لتطويرها وفق الخطط الاستراتيجية والطموحة للاتحاد. ويكثف الاتحاد استعداداته حالياً لإطلاق الموسم الجديد للعنصر النسائي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري خلال الفترة المقبلة عددا من الزيارات إلى الأكاديميات لاستقطاب العديد من اللاعبات وتوسيع قاعدة اللاعبات المشاركات في مسابقة الدوري، كما أقام الاتحاد معسكرا تدريبيا للاعبات خلال الفترة الماضية للوقوف على جاهزيتهن.