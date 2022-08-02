العين يلاقي الفيحاء «الخميس» في النمسا

العين (الاتحاد)

أدى فريق العين الحصة التدريبية الأولى تحت أشعة الشمس الساطعة، في ملعب تدريبات الفريق الملحق بمقر إقامة «الزعيم» في النمسا، واعتمد البرنامج التدريبي الصباحي على الجرعات الخاصة برفع معدل اللياقة البدنية وتقوية العضلات، تحت إشراف الجهاز الفني ومتابعة الطاقم الطبي للفريق. وبعد انتهاء التدريب، خضع اللاعبون إلى برامج الاستشفاء للتخلص من الإجهاد بعد تدريباتهم الصباحة الشاقة، ومن المقرر أن يؤدي الفريق في تمام الساعة السادسة مساء الحصة التدريبية الثانية، والتي سيعقبها أيضاً برنامج خاص بالاستشفاء. ويتأهب العين لخوص رابع تجاربه الودية في المعسكر الخارجي والمقررة أمام فريق نادي الفيحاء السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ «الخميس» بتوقيت أبوظبي، بعد أن خاض ثلاث مواجهات قبل ذلك.