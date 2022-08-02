طموح «متكافئ» في نصف نهائي كأس العرب للشباب

أبها (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب التي تحتضنها مدينة أبها السعودية حتى السبت المقبل.

ويلتقي المنتخب السعودي للشباب مع نظيره الفلسطيني بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري بملعب نادي ضمك. وكان «الأخضر» الشاب تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب اليمني في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما فازت فلسطين على الأردن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وحجز المنتخب المصري مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 2-1، فيما تأهلت الجزائر على حساب تونس بعد الفوز بهدف نظيف. وقدمت المملكة حتى الآن نسخة ناجحة من البطولة التي انطلقت بمشاركة 18 منتخباً، لتنضم البطولة إلى سلسلة من البطولات التي احتضنتها السعودية في الفترة الأخيرة من بينها كأس العرب لكرة قدم الصالات والتي احتضنتها المملكة خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الماضي، وبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي احتضنتها مدينة جازان في الفترة من 18 إلى 23 مايو الماضي.

وكانت المملكة استضافت في أبريل الماضي مباريات 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في أعلى عدد من الأندية تحتضنه دولة آسيوية في تاريخ البطولة، حيث أقيمت المباريات في 4 مدن هي الرياض، جدة، الدمام، وبريدة.