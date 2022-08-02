صدمة من انتقال ألونسو إلى «أستون مارتن»

برلين (د ب أ)

قال أوتمار زافناور رئيس فريق ألباين المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 إن الفريق كان يتوقع موافقة السائق الاسباني فرناندو ألونسو على تجديد العقد، حتى اللحظة الأخيرة قبل الإعلان عن إتمام صفقة انتقاله إلى أستون مارتن.

وباءت جميع محاولات زافناور للاتصال بألونسو، بالفشل.

ويتنافس ألونسو بسيارة ألباين منذ تغيير العلامة التجارية للفريق قبل موسم 2021، وذلك بعد أن غاب السائق الإسباني عن فورمولا-1 طوال موسمين.

وكان ألونسو قد توج بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 مرتين مع فريق رينو، وهو الاسم السابق للفريق، في عامي 2005 و2006.

وأصبح ألونسو ينافس ضمن سائقي مراكز الوسط، حيث لم يعتل المنصة سوى مرة واحدة خلال فترته الثانية مع الفريق الفرنسي.

وجاء الإعلان أمس الاثنين عن انتقال ألونسو إلى أستون مارتن اعتباراً من الموسم المقبل بمثابة مفاجأة، خاصة لفريق ألباين.

وسيحل ألونسو مكان السائق الألماني سيبستيان فيتيل الذي أعلن أنه سيعتزل بنهاية الموسم الجاري، وقد جرى الإعلان عن صفقة ألونسو بعد سباق الجائزة الكبرى المجري الذي أقيم أمس الأول الأحد، ومع بداية فترة الأجازة الصيفية لمنافسات فورمولا-1.

وحتى نهاية سباق المجر، كان زافناور يعتقد أن ألونسو، الذي أحرز المركز الثامن في المجر، سيواصل التنافس بسيارة ألباين في الموسم المقبل.

وقال زافناور لموقع «موتورسبورت. كوم» إن البيان الصحفي لفريق أستون مارتن: «كان أول تأكيد لي».

وأضاف: «بالتأكيد عندما نتواجد في الكواليس، نسمع جميع أنواع الشائعات، وسمعت أن أستون مارتين مهتم، وعندما تسمع أنهم مهتمون، فعلى الأغلب أن هناك نقاشات قد جرت وهناك بعض المؤشرات وغير ذلك».

وتابع: «لكنني كنت واثقاً حتى مع كل ذلك، بأنه لا مشكلة على الإطلاق أن يطلع على بعض العروض، خاصة وأننا كنا قريبين جدا من إتمام العقد».

