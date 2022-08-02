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الرياضي

«الليجا».. اسم جديد بـ 200 مليون يورو

«الليجا».. اسم جديد بـ 200 مليون يورو
2 أغسطس 2022 18:03

 مراد المصري (دبي)

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» تغيير مسمى مسابقة الدوري بداية من موسم 2023 - 2024، بعد اتفاقية مع شركة إلكترونيك أرتس ليصبح المسمى «لاليجا EA SPORTS»، وذلك بهدف توحد الجهود بين المسابقة الحية لكرة القدم والشركة المتخصصة بالألعاب الإلكترونية الافتراضية.
وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن الرعاية تمتد لمدة 5 سنوات، وتوفر 30 مليون يورو على الأقل في كل موسم بقيمة إجمالية متزايدة قد تصل إلى 200 مليون يورو، وستشمل هذه الشراكة الجديدة دوري الدرجة الأولى والثانية للكرة الإسبانية (المسابقتين الرئيستين للمحترفين في إسبانيا)، ولاليجا بروميسيس (بطولة الشباب السنوية) والدوري الإلكتروني.
وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: تحتل الليجا موقع الصدارة في منافسات كرة القدم الفعلية مع تجارب لا مثيل لها على المستوى الشخصي، البث وتجربة المشجعين الرقمية.. لقد كنا شركاء استراتيجيين مع إلكترونيك أرتس لسنوات، وهذه الاتفاقية الموسعة هي التزام بتوفير المستوى التالي من الابتكار لجميع مشجعي كرة القدم، وهو اندماج بين العالمين الافتراضي والواقعي لكرة القدم.
بموجب الاتفاقية يلتزم كل من لاليجا وEA SPORTS، بمبادرات تجاه قطاع الناشئين لتنمية اللعبة والتي ستشمل زيادة إمكانية الوصول، تحديث المرافق، والعديد من المبادرات الأخرى لإشراك الجماهير بشكل حقيقي في عالم كرة القدم.

الليجا
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