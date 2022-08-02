رودولفو يحدد برنامج «مستقبل الأبيض»

دبي (الاتحاد)

كشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، برنامج إعداد «الأبيض» تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، وسلط الضوء على الأهداف التي يسعى لتحقيقها مع المنتخب في المستقبل، جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي.

وأوضح أروابارينا أنه سيتابع تحضيرات الأندية في معسكراتها الخارجية، وستكون البداية بهولندا لمتابعة تدريبات الوصل، ثم الجزيرة وحضور المباراة الودية بين الفريقين، ليغادر من هناك للنمسا لمتابعة معسكري الوحدة والشارقة، ثم إلى ألمانيا لمتابعة العين، مبيناً أن هناك تغييراً كبيراً حدث في الأجهزة الفنية للفرق، وسيلتقي بهم للتشاور، مقدماً شكره للأندية.

وحول منهجية العمل خلال الفترة المقبلة وآلية اختيار اللاعبين، قال أروابارينا: «منهجية العمل ستكون تكملة لما بدأناه سابقاً، ومن المهم التواصل مع المدربين والمعدين البدنيين بالأندية، وبطبيعة الحال سيكون هناك حضور لمباريات الدوري».

وأضاف: «فيما يخص عملية اختيار اللاعبين، نعتمد على مشاهدتهم في التدريبات والمباريات، وهناك توجه أكثر إلى فئة الشباب، وأتمنى أن ينتهزوا الفرصة ويقدموا أنفسهم بالصورة الفنية المطلوبة».

وحول أهداف المنتخب في المرحلة المقبلة قال: «أتيت إلى هنا للمنافسة على البطولات التي سنشارك فيها خلال الفترة المقبلة، وأن تطور المسابقات المحلية من الناحية الفنية سيكون له انعكاس إيجابي تلقائي على المنتخب».

وأوضح المدرب أن المنتخب سيقيم معسكراً خارجياً أيام الفيفا في الفترة من الثامن عشر وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل، مع أداء مباراة أو مباراتين وديتين ستحددان لاحقاً، مبيناً أنه سيستعين بـ 23 لاعباً، وسيقوم بتجربة بعض اللاعبين الشباب للوقوف على مدى جاهزيتهم والانسجام مع الفريق الأول.

وكشف المدير الفني للأبيض، عن معسكر آخر داخلي للمنتخب في شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيلعب مباراتين مع منتخبين سيتم تحدديهما لاحقاً.

وتحدث المدير الفني للأبيض عن المرحلة السابقة، قائلاً: «لسنا سعداء بما انتهت إليه التصفيات، صحيح كانت هناك بعض الأمور الإيجابية، لكننا نستطيع أن نتطور أكثر خاصة في الجانب البدني، وشاركت هذه الآراء مع مدربي فرق الأندية، علينا تطوير المستوى البدني للاعبين وصولاً إلى مستوى المنتخبات الكبيرة القادرة على المنافسة، وأنا متأكد من أننا نستطيع تحقيق ذلك».

وشدد المدرب على أهمية أن يعمل الجميع من أجل الوصول إلى هذا الهدف بالتأهل إلى مونديال 2026 بعد زيادة عدد مقاعد قارة آسيا، لافتاً إلى أن جميع المنتخبات ستجتهد، لكن ما يهمه هو المنتخب، وقال: «سنعمل معاً من أجل تحقيق هدفنا، أتمنى أن يتطور مستوى دورينا فنياً وتحقق الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية نتائج أفضل، لينعكس هذا الأمر على المنتخب».

وأبان المدرب أن المعسكرات مهمة بالنسبة للمنتخب، لتكثيف العمل مع اللاعبين، إضافة إلى متابعة عناصر المنتخب مع أنديتهم بالتواصل مع المدربين، معتبراً وجود مدربين مميزين في الدوري أمراً إيجابياً، مطالباً اللاعبين بالاستفادة من خبرات المدربين الكبار.

وجدد المدرب ثقته باللاعبين المواطنين، مبيناً أن لديهم الفرصة للتغيير للأفضل وصولاً للمستوى المطلوب وقيادة المنتخب لتحقيق نتائج أفضل، مشدداً على أهمية تطوير الجانب البدني والالتزام بالتغذية الصحية السليمة، سعياً للوصول إلى الجاهزية التي تمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.

وقال: «نجتهد لصناعة جيل جديد من اللاعبين المميزين من أجل مستقبل كرة القدم الإماراتية، ليكونوا إضافة إلى اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير للمنتخب ولا زالوا قادرين على العطاء وتقديم ما يمكن الأبيض من المنافسة في مختلف البطولات».