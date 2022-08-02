ليفاندوفسكي يصفي الأجواء مع البايرن قبل الوداع!

ميونيخ (د ب أ)

أعلن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ونادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم أنهما نجحا في تصفية الأجواء بينهما، وذلك لدى عودة اللاعب إلى ميونيخ لوداع الفريق بعد أن رحل عنه وانضم إلى برشلونة الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة «سكاي» التليفزيونية: «كل شيء على ما يرام، قابلت الجميع، والآن يمكنني الرحيل بقلب صافٍ».

وأضاف: «الاسبوع الماضي كان معقدا شيئا ما بالنسبة للجميع. لكن هذا شيء وارد في كرة القدم. ولن أنسى أبدا الأعوام الثمانية التي قضيتها هنا».

وعاد ليفاندوفسكي إلى ميونيخ بعد انتهاء جولة برشلونة في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد.

وخلال تواجده مع فريقه الجديد برشلونة، اتهم ليفاندوفسكي مسؤولي بايرن ميونيخ بنشر «أكاذيب» حوله قبل حسم صفقة انتقاله لبرشلونة.

وأثارت تصريحات ليفاندوفسكي استياء حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونيخ وأوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، لكنهما أعلنا أنه جرى تسوية الخلافات اليوم، ولم تعد هناك أي مشاعر سلبية بين الطرفين.