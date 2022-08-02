مكتسبات كبيرة لأبطال مدارس أبوظبي في معسكرات مانشستر ومدريد



أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت المعسكرات التدريبية الصيفية للفرق الفائزة في أبطال مدارس أبوظبي التي أقيمت في مدينتي مانشستر الإنجليزية ومدريد الإسبانية، التي استفاد منها 90 طالباً وطالبة، تضمنت محاضرات عملية ونظرية، ولقاءات ودية، وزيارات تثقيفية لأبرز المعالم الرياضية في المدينتين الأوروبيتين العريقتين.

وجاءت المعسكرات الثلاث تتويجاً لمسيرة الفرق الفائزة في مبادرة أبطال مدارس أبوظبي للموسم 2021-2022، التي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة، وشركة إنسبيراتوس.

وأقيم المعسكر الأول في مدينة مانشستر الإنجليزية في الفترة من 3 - 10 يوليو الماضي بمشاركة 26 طالباً وطالبة من الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم من مدارس فاطمة بنت مبارك - عبد القادر الجزائري - المهارات الخاصة - أكاديمية جيمس الأمريكية، حيث تضمن المعسكر حصصاً تدريبية، وزيارات لملعبي أولدترافورد والاتحاد، أما المعسكر الثاني فأقيم في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 12 – 20 يوليو الماضي بمشاركة 41 طالباً وطالبة، للفرق الفائزة من مدارس أبوظبي الدولية (فريق السلة وفريق الطائرة)، معهد التكنولوجيا التطبيقية فرع محمد بن زايد (فريق الكرة الطائرة)، القمة الدولية (كرة السلة)، المدرسة النموذجية (كرة السلة وألعاب القوى)، وتضمن المعسكر أيضاً زيارات لملعبي سنتياغو برنابيو وواندا ميتروبويتانو، أما المعسكر الثالث والأخير فأقيم في العاصمة الإسبانية مدريد أيضاً خلال الفترة من 22 – 28 يوليو الماضي بمشاركة 23 طالباً وطالبة من مدارس الفرق الفائزة في أبطال مدارس أبوظبي، مدرسة التعاون (كرة اليد)، مدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية (كرة السلة)، مدرسة أبوظبي الهندية (ألعاب قوى)، مدرسة الشروق (ألعاب قوى)، مدرسة هورايزون (ألعاب قوى)، مدرسة العين جونيورز (ألعاب قوى)، مدرسة دار الهدى (ألعاب قوى)، تضمنت حصصاً تدريبية ودروس فنية بالإضافة لزيارات لملعبي سنتياغو برنابيو وواندا ميتروبويتانو.

من جانبه، أكد طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي على أهمية مكتسبات طلاب الفرق الفائزة في أبطال مدارس أبوظبي خلال المعسكرات التدريبية التي أقيمت في مدينتي مانشستر الإنجليزية ومدريد الإسبانية، والتي جاءت تتويجاً لمسيرة طويلة من المنافسات خلال الموسم المنصرم 2021 – 2022.

وقال الهاشمي: «شهدنا خلال المعسكرات حماساً كبيراً لدى الطلبة، وإصراراً شديداً على تطبيق برنامج المعسكر بحذافيره، من خلال المشاركة في المحاضرات العملية والنظرية، واللقاءات الودية، إضافة إلى الزيارات التثقيفية والتعليمية التي شهدتها المعسكرات لأبرز المعالم الرياضية في مدينتي مانشستر الإنجليزية، ومدريد الإسبانية، وكذلك أبرز المعالم التاريخية هناك».

واختتم الهاشمي قائلاً: «نسعى في مبادرة أبطال مدارس أبوظبي لنشر الثقافة الرياضية وجعل الرياضة أولوية رئيسية في حياة عموم أفراد المجتمع، والمساهمة الفاعلة لرفع الوعي الرياضي في صفوف طلبة المدارس، وكان لا بد بعد نهاية الموسم الطويل أن نكافئ الفرق الفائزة بالمعسكرات التدريبية والتثقيفية والتعليمية في أعرق المدن الأوروبية، لصقل المواهب والعمل على تنميتها من جميع الجوانب».

الجدير بالذكر أن موسم أبطال مدارس أبوظبي المنصرم 2021-2022 اختتم في يونيو الماضي بنجاحات كبيرة بعد مشاركة 17000 طالب وطالبة من 155 مدرسة حكومية وخاصة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.