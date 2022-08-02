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منتخب السيدات يتألق في «أولمبياد الشطرنج»

منتخب السيدات يتألق في «أولمبياد الشطرنج»
2 أغسطس 2022 15:30

دبي (الاتحاد)
واصلت بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات النتائج المتميزة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44، والذي يقام حالياً بمدينة تشيناي الهندية ويستمر حتى 10 أغسطس الجاري، حيث خاض لاعبونا 4 جولات حتى الآن وكانت نتائج السيدات الأبرز، حيث تقدم للمركز الثاني في مجموعته فيما تنتظر إدارة البعثة تحقيق نتائج جيدة على مستوى الرجال في الجولات المقبلة.
وأكدت خلود الزرعوني رئيسة البعثة أن النتائج حتى الآن مرضية على مستوى السيدات والرجال، وقالت: نطمح في نتائج أفضل في الجولات المقبلة، ورغم خسارة منتخب السيدات أمام أذربيجان القوي في الجولة الأولى، إلا أن المنتخب استعاد النتائج الجيدة في الجولة الثانية بالفوز على قبرص 4-0، ثم التعادل في الجولة الثالثة مع منتخب مصر في مباراة قوية وقمة عربية في الأولمبياد ثم الفوز في الجولة الرابعة على موزمبيق 4-0، وعلى مستوى النتائج الفردية حققت مريم عيسى 3 نقاط من 3 مباريات وروضة السركال 3 نقاط من 4 مباريات وموزة المنصوري حققت فوزين من 4 مباريات، وافية درويش حققت فوز من 3 مباريات وعائشة سرحان فوز من مباراتين، ويحتل منتخب السيدات المركز الثاني في هذه الفئة.
وأضافت أن جميع لاعبي الرجال من الشباب ويمثلون مستقبل الشطرنج الإماراتي إبراهيم سلطان وعمران الحوسني ومحمد سعيد الليلي وعبدالرحمن الطاهر، والأخير حقق نتائج جيدة حتى الآن رغم صغر سنه، حيث فاز في مبارتين من أصل 4 جولات.
وعلى مستوى منتخب الرجال خسر المواجهة الأولى أمام الهند أحد المرشحين للفوز باللقب، وفي الجولة الثانية فاز على السنغال بنتيجة 3-1، حيث فاز اللاعبون عثمان موسى ومحمد سعيد وعبدالرحمن الطاهر ثم الخسارة أمام البرتغال والفوز على مدغشقر في الجولة الرابعة.

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