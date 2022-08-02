«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الجواد «جارف» تألقه الكبير، ونجح في حصد لقب المحطة البلجيكية السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار ولينجتون باوستند.

وأكدت سباقات الكأس الغالية من جديد مكانتها المرموقة وقيمتها العالمية لدى ملاك ومربي الخيل بجانب الجماهير والإعلام الدولي، بعد أن شهد سباق المحطة البلجيكية حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى 10 آلاف متفرج من أرض الميدان قدم خصيصاً لمتابعة الحدث المرموق ولقاء الأبطال، الذي جمع نخبة الخيل العربية في السباق.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

ونجح البطل «جارف» المولود في عام 2016 وينحدر من نسل (داحس x كيس دي غزال بنت دورمان)، ويعود للمالك هايف بن محمد القحطاني، وذلك تحت إشراف المدربة برنارد جان فرانسو، وتحت قيادة الفارس ايكيم جيان برنارد، في حسم لقب السباق بأريحية كبيرة، بعد أن نجح في فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتمكن من قيادة مجموعة الخيول المشاركة البالغ عددها 11 خيلاً منذ الانطلاقة من البوابات، وفي منعطف النهاية انطلق بثبات في عمق المستقيم دون أي مطاردة من الآخرين، ليقطع البطل المسافة بزمن 2:09:49 دقيقة، ولينجح في تحقيق ثلاثية الكأس الغالية بعد فوزه بلقب محطة إيطاليا 2022 وفوزه في محطة هولندا 2021 وأكملها بإضافة لقب محطة بلجيكا 2022.

كما حل بالمرتبة الثانية في السباق «بيكاسو تي»، المنحدر من نسل (مجادير X بيبا تي) للمالك أس بي أم هورس ريسينج وتحت إشراف المدرب سوزان بوستيما وبقيادة الفارس أدريا دي فاريس، فيما جاء ثالثا «فريدي باي» بطل محطة ألمانيا 2020، المنحدر من نسل (تي أم فريد تكساس × فايا هيبوليت) للمالك والمدرب جيرارد زويتليف وتحت قيادة الفارس تايسون صوفي.

وفي ختام السباق، قام محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لكسمبورج الكبرى، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل جارف بحضور المدربة برنارد جان فرانسو والفارس إيكيم جيان برنارد، اللذين تسلما كؤوس الحدث الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي.

من جهته، أكد السفير محمد السهلاوي على أهمية ومكانة كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تعزز من الدبلوماسية الناعمة والتواصل بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا في تعزيز أوجه التعاون في المشهد الثقافي والرياضي، مبيناً أن الحدث سجل نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة ويواصل رحلة حصاد الإنجازات في العام الحالي، لما يمثله من مناسبة كبيرة وعزيزة على الجميع وارتباطه باسم غالي على القلوب، بجانب مكانته التاريخية في سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي.

وقال: «الحدث يعكس رسالة دولة الإمارات في التسامح والانفتاح نحو دول العالم بمحبة وسلام، من خلال مد جسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم أجمع عبر هذه المناسبات المهمة، متقدماً بالتهنئة للقيادة الرشيدة بالنجاح الكبير الذي أحرزه السباق والكرنفال الكبير الذي شهده المضمار وسط حضور جماهيري كبير تابع الحدث الذي تزين بأعلام الإمارات، الأمر الذي جسد فرصة مهمة للبلجيكيين والأوروبيين للاطلاع على ثقافة وتراث الإمارات الأصيل واهتمام قيادتها الرشيدة برفعة الخيل العربية».



الرحماني: توجيهات منصور بن زايد تقودنا إلى نجاحات استثنائية

قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة إلى مراحل متقدمة واستثنائية تساهم في إعلاء شأن الخيل العربي. وأضاف: نعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السابعة في سلسلة سباقات الكأس الغالية، والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث. وتابع: «إن المشاركة القوية لنخبة الخيول انعكست بشكل مباشر على المستوى الفني للسباق وتنافسهم للظفر بلقب الكأس الغالية، الأمر الذي يدل على أهمية الحدث بالنسبة لملاك الخيول والمربين في أوروبا وحرصهم الكبير على تسجيل مشاركتهم وحضورهم القوي والتنافس إلى جانب الأبطال، ليترجم رسالة الحدث في تحفيز وتشجيع عموم الملاك لرعاية الخيل العربي بجميع دول العالم». وأضاف: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينغتون في مدينة اوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كافة مضامير العالم، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة.