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الرياضي

ماني: لا أرى نفسي نجماً عالمياً على الإطلاق

ماني: لا أرى نفسي نجماً عالمياً على الإطلاق
2 أغسطس 2022 13:45

 
ميونخ (د ب أ) 

قال النجم السنغالي ساديو ماني المنضم حديثاً إلى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يرى نفسه نجماً عالمياً، وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه مع ليفربول الإنجليزي وتتويجه مع المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية.
وقال ماني في مقابلة مع مجلة نادي بايرن ميونخ، إن كل ما يهمه هو الفريق الذي يلعب له، وأضاف: «الناس يقولون هذا عني، لكنني لا أرى نفسي نجماً عالمياً على الإطلاق، كل ما يشغلني هو كوني جزءاً من الفريق. أقدم كل شيء من أجل هذا.. أرغب في بذل قصارى الجهد من أجل زملائي بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والفوز بالمباريات. أنا هنا من أجل تقديم أفضل ما لدي لبايرن ميونخ».
وتابع ماني: «الجميع يعرفون هوية بايرن ميونخ. الفريق يأتي أولاً. العمل الجماعي هو المهم، وليس الفردي. وهذا ما يجعل بايرن مميزاً هكذا. يمكنني التأقلم مع هذه الفلسفة بسهولة كبيرة لأنني مقتنع بشكل كبير بأن هذا هو طريق النجاح.» 

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وتوج ساديو ماني بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية خلال مشواره مع ليفربول، ومن أبرز الألقاب تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.
وقاد ماني المنتخب السنغالي للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية هذا العام، وفاز قبل أسبوعين بلقب أفضل لاعب أفريقي للمرة الثانية.
ويعد ماني أبرز صفقة لبايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية، وقد سجل للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على لايبزج 5 / 3 في كأس السوبر الألماني السبت الماضي.
وقال ماني: «أود تقديم كل خبرتي للفريق والمساعدة في تعزيز قوته كي نحقق معاً أهدافنا. في الوقت الحالي، أنا لاعب أتمتع بخبرة وأعرف كيفية التعامل مع الضغوط.» 

ساديو ماني
بايرن ميونيخ
كرة القدم
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