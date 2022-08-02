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الرياضي

دي كيتلار يخضع للفحص الطبي في طريقه للتعاقد مع ميلان

دي كيتلار يخضع للفحص الطبي في طريقه للتعاقد مع ميلان
2 أغسطس 2022 13:14

 
روما (أ ف ب) 

وصل لاعب الوسط البلجيكي الواعد شارل دي كيتلار (21 عاماً) إلى لومبارديا لإنهاء صفقة انتقاله إلى صفوف ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وخضع اللاعب للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع عقد مع روسونيري.

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ولم يتحدث دي كيتلار لوسائل الإعلام الحاضرة، لكنه حيَّا مساء الإثنين فريقه الأم كلوب بروج برسالة على تويتر: «أريد أن أشكر أف سي بروج على إعطائي الفرصة منذ كنت طفلاً، لتحقيق أحلامي».
وتألق دي كيتلار الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، مما دفع ميلان إلى تقديم نحو 35 مليون يورو (تشمل المكافآت) لجذبه إلى دوري الدرجة الأولى، وفقًا للأرقام التي نقلتها الصحافة.
ويمكن لدي كيتلار، بفضل فنياته وسرعته، اللعب في مركز صانع ألعاب الرقم 10 أو على الجناح الأيمن لهجوم الروسينيري.
ويأتي التعاقد معه أيضا كجزء من سياسة بطل إيطاليا، العائد إلى القمة، المعتمدة بشكل خاص على اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية.
وسيصبح دي كيتلار ثالث تعاقدات ميلان في الصيف الحالي بعد مواطنه ديفوك أوريجي القادم في صفقة انتقال حر من ليفربول والفرنسي ياسين عدلي من بوردو.
وخسر ميلان خدمات لاعب وسطه المدافع الدولي العاجي فرانك كيسييه المنتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة حرة وقطب الدفاع أليسيو رومانيولي المنضم إلى لاتسيو.
ويفتتح ميلان حملة الدفاع عن لقبه في 13 أغسطس المقبل باستضافة أودينيزي. 

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