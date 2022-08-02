باقات مميزة في بطولة يو إف سي 280 بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة يو إف سي باقات مميزة تمنح عُشاق الفنون القتالية المختلطة فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية خلال حضور منافسات بطولة يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف التي تستضيفها أبوظبي أكتوبر المقبل.

ويتوفر حالياً عدد محدود من باقات كبار الشخصيات للشراء من خلال ufcvip.com، ما يتيح للجمهور حضور بطولة يو إف سي 280 المرتقبة، أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، والتي تُتوج بنزال مشوق يجمع بين تشارلز أوليفيرا، المُصنف الأول ضمن فئته، ومنافسه المُصنف رابعاً إسلام ماخاتشيف، للفوز بلقب بطولة يو إف سي لفئة الوزن الخفيف في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم السبت 22 أكتوبر المقبل.

وتتنوع المزايا التي تُوفرها تذاكر كبار الشخصيات بحسب فئاتها، التي تشمل «الدخول السهل» و«المُتحدي» و«المنافِس» و«البطل» و«النُخبة»، والتي تمنح حاملها فرصة استثنائية للوصول والاستمتاع بجميع وسائل الراحة الحصرية.

وتشمل مزايا باقة «الوصول السلس» المقعد المخصص وحضور فعاليات قياس الوزن والحصول على المنتجات الخاصة بمؤسسة يو إف سي، بينما تزخر باقة «النخبة» بتذاكر في الصفوف الأمامية ودعوة إلى الفعالية الخاصة وفرصة حضور اللقاءات مع المقاتلين والتقاط صورة تذكارية مع دانا وايت، رئيس يو إف سي، خلال عملية قياس الوزن، فضلاً عن الوصول إلى الممر الخاص بكبار الشخصيات وغيرها الكثير.

وتُعد البطولة أحدث الفعاليات البارزة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي ويُمثل نزال يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف بالتعاون والشراكة مع فلاش للترفيه أهم فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدّي.