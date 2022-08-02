لا مكان للمخضرمين في «تنس واشنطن»



واشنطن (أ ف ب)

خرج المخضرمان البريطاني أندي موراي (35 عاماً) والأميركية فينوس وليامس (42 عاماً) مبكراً من دورة واشنطن الدولية للتنس، بخسارة الأول أمام السويدي ميكايل إيمر 6-7 (8-10) و6-4 و1-6، والثانية أمام الكندية ريبيكا مارينو 6-4 و1-6 و4-6 في الدور الأول.

وكافح موراي، المتوج بثلاثة ألقاب في الجراند سلام والمصنف 50 عالمياً، لمدة ساعتين و50 دقيقة في مواجهته الأولى أمام السويدي المصنف 115 عالمياً، دون أن ينجح في حسمها لصالحه.

ويمني البريطاني، المتوج بذهبية أولمبيادي 2012 في لندن و2016 في ريو دي جانيرو، النفس بأن يكون بين المصنفين في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينج ميدوز التي ظفر بلقبها عام 2012.

واعترف المصنف أول عالمياً سابقاً: «أنا فقط بحاجة إلى بلوغ ربع نهائي أو نصف نهائي في كندا أو سينسيناتي. لكن ذلك لا يبدو واقعياً بعد خسارة مثل هذه».

من جهتها، خسرت فينوس، صاحبة سبعة ألقاب كبرى، مباراتها الأولى بعد غياب نحو عام، عندما سقطت أمام مارينو الصاعدة من التصفيات، وقالت الشقيقة الكبرى لسيرينا: «كان الجمهور معي لكني لم ألعب بشكل جيد. أنا صدئة قليلاً».

وكانت فينوس خسرت مباراتها الأخيرة منذ ما يقرب من عام في دورة شيكاجو أمام التايوانية هسييه سو-وي.

ولم تكن حال المصرية ميَّار شريف المصنف سابعة أفضل وخرجت بدورها من الدور الأول بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و1-6، على غرار البلجيكية إيليز مرتنس الخامسة والتي سقطت أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-7 (4-7) و4-6.

في المقابل، بلغت الأميركية جيسيكا بيجولا والرومانية سيمونا هاليب والإستونية كايا كانيبي المصنفات أولى وثالثة وسادسة تواليا الدور الثاني.

وفازت بيجولا على مواطنتها هايلي باتيست 6-2 و6-2، وهاليب على الإسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات 6-3 و7-5، وكانيبي على البلجيكية غريت مينن 6-3 و6-3.