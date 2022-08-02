21 مشاركاً في ورشة «مُقيّمي الحكام»



دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الحكام باتحاد الكرة، ورشة عمل فنية لمُقيّمي الحكام بمشاركة 21 مقيماً، وذلك ضمن برنامج تنشيط خبرات وإعداد منتسبي منظومة التحكيم من المحاضرين والمُقيّمين والحكام للموسم الرياضي الجديد.

وتناولت الورشة مراجعة ومناقشة قانون اللعبة والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليه ودخلت حيز التنفيذ بداية من الموسم الرياضي 2020-2021، إضافة لكتابة المُقيّم لتقرير أداء الحكام وفقًا للنموذج المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من جهة أخرى، اختتمت فعاليات ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي نظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو الماضي، بمشاركة 38 حكماً.

وقدم محاور الورشة الأوزبكي فرهاد عبدالله، المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، ونخبة من المحاضرين المحليّين.