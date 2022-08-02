«الرجل الأسرع» يعود إلى التدريبات



روما (رويترز)

قال الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى: إن البطل الأولمبي لامونت مارسيل جاكوبس سيعود للتدريبات لكن مشاركته في بطولة أوروبا ما زالت محل شكوك، وأوضح الاتحاد الإيطالي أن جاكوبس، الذي انسحب من بطولة العالم الشهر الماضي للإصابة، خضع لكشف بالأشعة أظهر «التحسن في طريق التعافي»، وأضاف: «مشاركة جاكوبس في بطولة أوروبا المقبلة في ميونيخ سيتم تحديدها على مدار الأيام المقبلة».

وفاجأ العداء البالغ عمره 27 عاماً الجميع عندما أصبح أول إيطالي يفوز بسباق 100 متر في الأولمبياد في أغسطس من العام الماضي، ثم حصد ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر.

ولم يشارك جاكوبس كثيراً بعد أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة، وسافر إلى يوجين بولاية أوريجون التي استضافت بطولة العالم قبل أن ينسحب من الدور قبل النهائي لسباق 100 متر.

وكتب جاكوبس في حسابه في انستجرام في الاحتفال بمرور عام على لقب 100 متر: «كان عاماً متقلباً لكن الآن سأعود أقوى مما كنت»، وتنطلق بطولة أوروبا 15 أغسطس.