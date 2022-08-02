الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بطلة ويمبلدون تودع «سان خوسيه»

بطلة ويمبلدون تودع «سان خوسيه»
2 أغسطس 2022 12:00

سان خوسيه (أ ف ب)
خرجت الكازاخستانبة إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، من الدور الأول لدورة سان خوسيه الأميركية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة 6-1 و2-6 و0-6.
وهو الفوز الحادي عشر في 12 مباراة لكاساتكينا الثانية عشرة عالمياً، والمشاركة بعلم محايد على غرار البيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتلتقي كاساتكينا التي غابت عن ويمبلدون بسبب قرار المنظمين استبعاد الروس والبيلاروس، في الدور الثاني مع الأميركية تايلور تاونسند الفائزة على الأسترالية ستورم ساندرز 6-1 و6-4.
وكانت ريباكينا قلبت تأخرها أمام التونسية أنس جابر وحرمتها من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها في نهائي ويمبلدون الإنجليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2، وتوجت هي بلقبها الكبير الأول.
وتشارك جابر في دورة سان خوسيه حيث صنفت في المركز الثالث، وأعفيت من خوض الدور الأول على غرار اليونانية ماريا ساكاري الأولى والإسبانية باولا بادوسا الثانية والبيلاروسية أرينا سابالينكا.
وتستهل جابر مشوارها من الدور الثاني بمواجهة الأميركية ماديسون كيز، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2017 الفائزة على الصينية جانج شواي 6-4 و6-2.
وبلغت الدور الثاني أيضاً التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة بتغلبها على البريطانية كايتي بولتر 1-6 و7-6 (7-5) و6-3، لتلتقي الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة على مواطنتها أشلين كرويجر 6-2 و7-6 (7-5).

أخبار ذات صلة
لا مكان للمخضرمين في «تنس واشنطن»
فينوس وليامز.. خسارة بعد عام من الغياب
ويمبلدون
التنس
ريباكينا
أنس جابر
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©