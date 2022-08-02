بطلة ويمبلدون تودع «سان خوسيه»

سان خوسيه (أ ف ب)

خرجت الكازاخستانبة إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، من الدور الأول لدورة سان خوسيه الأميركية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة 6-1 و2-6 و0-6.

وهو الفوز الحادي عشر في 12 مباراة لكاساتكينا الثانية عشرة عالمياً، والمشاركة بعلم محايد على غرار البيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتلتقي كاساتكينا التي غابت عن ويمبلدون بسبب قرار المنظمين استبعاد الروس والبيلاروس، في الدور الثاني مع الأميركية تايلور تاونسند الفائزة على الأسترالية ستورم ساندرز 6-1 و6-4.

وكانت ريباكينا قلبت تأخرها أمام التونسية أنس جابر وحرمتها من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها في نهائي ويمبلدون الإنجليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2، وتوجت هي بلقبها الكبير الأول.

وتشارك جابر في دورة سان خوسيه حيث صنفت في المركز الثالث، وأعفيت من خوض الدور الأول على غرار اليونانية ماريا ساكاري الأولى والإسبانية باولا بادوسا الثانية والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتستهل جابر مشوارها من الدور الثاني بمواجهة الأميركية ماديسون كيز، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2017 الفائزة على الصينية جانج شواي 6-4 و6-2.

وبلغت الدور الثاني أيضاً التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة بتغلبها على البريطانية كايتي بولتر 1-6 و7-6 (7-5) و6-3، لتلتقي الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة على مواطنتها أشلين كرويجر 6-2 و7-6 (7-5).