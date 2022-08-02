الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فينوس وليامز.. خسارة بعد عام من الغياب

فينوس وليامز.. خسارة بعد عام من الغياب
2 أغسطس 2022 11:45

واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
لا مكان للمخضرمين في «تنس واشنطن»
بطلة ويمبلدون تودع «سان خوسيه»

شعرت فينوس وليامز بخيبة أمل لعدم منح الجماهير الفوز التي أرادته، بعدما خسرت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور الأول ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس، في أول ظهور لها في منافسات الفردي بعد غياب لنحو عام.
وخسرت اللاعبة البالغ عمرها 42 عاماً، في أول مشاركة لها في الفردي منذ أغسطس العام الماضي، أمام الكندية ريبكا مارينو بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4.
وأبلغت وليامز الصحفيين: «كنت بعيدة عن مستواي قليلاً. منحت نفسي فرصة جيدة في المجموعة الثالثة أيضاً. كنت أحاول نفض الغبار عني. هذا كان متوقعاً، وكل ما يمكنني فعله هو المشاركة في بطولة أخرى وتقديم أداء أفضل.. تمنيت الفوز بهذه المباراة من أجل الجماهير والبطولة. لكن الأمور لا تسير دائماً كما تريد».
وستشارك وليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في بطولتي تورونتو وسينسناتي على مدار الأسبوعين المقبلين. 

فينوس وليامز
بطولات التنس
التنس
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©