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الرياضي

هل تعود كأس العالم إلى موطنها الأصلي في 2030؟

هل تعود كأس العالم إلى موطنها الأصلي في 2030؟
2 أغسطس 2022 11:45


مونتيفيديو (أ ف ب) 

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تعلن دول الأوروجواي والأرجنتين وتشيلي والباراجواي اليوم رسميا ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 الذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.
وسيتم الإعلان الرسمي على هذا الترشيح المشترك اليوم في ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو حيث أقيمت المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروجواي والأرجنتين (4-2).
ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.
وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم «كونميبول» أليخاندرو دومينجيس على تويتر «في الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أمريكا الجنوبية».
وقال وزير الرياضة الأوروجوياني سيباستيان باوسا: «بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى المئوية 2030، ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم. سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا. عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور!».
وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أمريكا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.
وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروجواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).
وسيواجه الملف الأميركي الجنوبي الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال واللتين أعلنتا عنه في يونيو 2021، وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.
شارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط. أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبًا.
وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 

الاتحاد الدولي لكرة القدم
كأس العالم
منتخب الأرجنتين
المنتخب الباراجوياني
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