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إريكسن: تحدثت مع كل مدربي يونايتد وأنا في توتنهام!

إريكسن: تحدثت مع كل مدربي يونايتد وأنا في توتنهام!
2 أغسطس 2022 11:30

مانشستر (رويترز)
قال كريستيان إريكسن لاعب الوسط الدنماركي إنه أجرى مناقشات مع كل مدربي مانشستر يونايتد خلال فترة لعبه في توتنهام هوتسبير، قبل أن يقرر أخيراً الانضمام إلى العملاق الإنجليزي في انتقال مجاني من برنتفورد في يوليو الماضي.
وقضى إريكسن حوالي سبعة مواسم في توتنهام خلال الفترة 2013-2020 وشارك في أكثر من 300 مباراة مع النادي، وخلال تلك الفترة تولى أربعة مدربين قيادة يونايتد وهم ديفيد مويز ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشار.
ومنذ أيام قال إريكسن، الذي انتقل من توتنهام إلى إنتر ميلان في 2020، إن رؤية المدرب الجديد ليونايتد إريك تن هاج للنادي كانت من أهم أسباب موافقته على التوقيع.
وقال إريكسن للصحفيين: «خلال وجودي في توتنهام، تحدثت إلى كل مدرب شغل المسؤولية هنا في مانشستر يونايتد للتعرف على الموقف».
وأضاف: «لكني كنت ألعب حينها في توتنهام، ولم أعتقد أن بوسعي اللعب في أي فريق إنجليزي آخر، بالنسبة لم يكن هذا التوقيت الصحيح، كنت ألعب في توتنهام منذ فترة طولية، وكنت أريد خوض التجربة في الخارج، وذهبت إلى إنتر وانتهى الأمر بقضاء فترة ممتعة».
وأكد إريكسن أيضاً أنه يتطلع للعب في أي مركز يطلبه تن هاج، وأنه لا توجد مشكلة في اللعب إلى جوار برونو فرنانديز الذي يشغل تقريبا نفس مركزه داخل الملعب.
وقال إريكسن: «قبل أن أنضم، تحدثت إلى تن هاج حول تفكيره في دوري كلاعب.. إنه سيتابع الفريق وسيختار من سيبدأ، وبعد ذلك سأكون مطالبا بالتأقلم في أي مركز، لكني لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في اللعب مع برونو».
ويبدأ يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس الجاري.

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