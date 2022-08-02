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الرياضي

قرعة بطولة آسيا للجودو في كازاخستان

قرعة بطولة آسيا للجودو في كازاخستان
2 أغسطس 2022 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تجرى بعد ظهر الغد بمدينة نور سلطان في كازاخستان قرعة بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة التي تنطلق الخميس بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 19 دولة، تتقدمها 5 منتخبات عربية آسيوية تتمثل في منتخبات الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، واليمن.
ويعقب حفل القرعة اجتماع حكام البطولة والاجتماع الفني العام وفي الخامسة مساء تبدأ إجراءات الميزان للفئات الخفيفة من الجنسين التي تخوض منافسات اليوم الأول التي تبدأ في العاشرة من صباح الخميس بصالة قصر الفنون.
يرأس بعثة منتخبنا الوطني للجودو ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم كل من المدرب فيكتور سيكتروف، بجانب 6 لاعبين وهم: جورام شغيلي الذي يشارك في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، باشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجوريان أرام في وزن تحت 90 كجم وزافر كوسوف في وزن فوق 100 كجم، وماجو ماروف في وزن فوق 100 كجم بجانب الوزن المفتوح.
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عقب وصول البعثة من جورجيا على سلامتهم واستعدادهم لخوض منافسات التحدي الآسيوي بهدف ترك بصمة مضيئة عقب النتائج الدولية التي تحققت مؤخرا في نطاق الاستعدادات للمشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي في تركيا من 9 إلى 18 أغسطس الحالي ثم بطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر القادم، قبل استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجود وفي 21 إلى 23 أكتوبر القادم.

 

الجودو
اتحاد الجودو
بطولة آسيا للجودو
محمد بن ثعلوب
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