فينالدوم متمسك بـ «الرقص مع الذئاب» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يتوقف الحديث منذ أسابيع عن رحيل نجم خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان إلى إيه إس روما الإيطالي، على سبيل الإعارة، إلا أن الموقف مازال غامضاً حتى الآن ولم تتم الصفقة بعد بسبب تحفظ «ذئاب روما» فيما يتعلق بقبول بند «إلزام الشراء» بنهاية سنة الإعارة.

وعاش فينالدوم «31عاماً» موسماً مخيباً للآمال في باريس سان جيرمان، حيث لم يكن يلعب أساسياً إلا فيما ندر، منذ انتقاله الصيف الماضي قادماً من ليفربول الإنجليزي، ويكفي إنه لم يشارك في أهم مباراتين في موسم 21/2022، ضد ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وأصبح على قناعة بأنه ليس له مستقبل في سان جيرمان وشعر برغبة النادي في التخلص منه، وأخرجه كريستوف جالتييه المدير الفني الجديد من حساباته تماماً. وأبدى فينالدوم ترحيبه باللعب لروما الإيطالي، بعد أن لمس قبولاً من إدارة هذا النادي ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكر موقع جول العالمي إن روما قدم بالفعل عرض إعارة لمدة عام، ولكنه لم يكن بمقدوره دفع راتب فينالدوم كله «8 ملايين يورو سنوياً»، ونتيجة لذلك إقترح سان جيرمان دفع نصف الراتب خلال سنة الإعارة ولكن بشرط وضع بند «إلزام بالشراء» في عقد الإعارة، وهو مالم يوافق عليه مسؤولو «الذئاب» وحاولوا إقناع الجانب الباريسي بأن يوافق على أن تكون مسألة الشراء «خياراً» وليس «إلزاماً، وحددوا سعراً لشرائه يتراوح بين 10و15 مليون يورو. ومن المرجح أن يستفيد روما في حالة إتمام الصفقة، من القانون الإيطالي الذي يسمح للأندية بدفع ضرائب أقل على العقود التي تزيد قيمتها على مليون يورو سنوياً.

وطرح موقع جول العالمي سؤالاً مباشراً مفاده: هل مازال إيه إس روما على استعداد لضم فينالدوم؟ وجاءت الإجابة على لسان الموقع نفسه إذ قال إن بعض التقدم حدث أخيراً من أجل التوصل إلى الإتفاق النهائي، وخاصة إن النجم الهولندي نفسه يرغب بشدة في إتمام الصفقة، لكي يحصل على فرصة اللعب بإستمرار حتى يمكنه العودة إلى منتخب بلاده قبل انطلاق مونديال قطر في نوفمبر القادم، كما أن مورينيو يتمسك أيضاً بضمه إلى»الذئاب«.

وإذا تمت الصفقة بنجاح خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة، سيكون فينالدوم خامس لاعب يوقع لروما خلال هذا»الميركاتو الصيفي«بعد انضمام كل من الظهير الأيمن التركي محمد زكي سيلك»25عاماً«القادم من ليل الفرنسي، والصربي نيمانيا ماتيتش»34عاماً«نجم خط الوسط القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحارس المرمى البلجيكي الشاب ميل سفيلار»22عاماً«القادم من بنفيكا البرتغالي، وأخيراً النجم الأرجنتيني باولو ديبالا»28عاماً"القادم من يوفينتوس.