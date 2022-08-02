«كيرلا» يخوض 3 وديات «جماهيرية» في دبي



مراد المصري (دبي)



أعلن نادي كيرلا بلاستيرز الهندي عن إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في دبي خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس الجاري، على أن يخوض 3 مباريات ودية خلالها ويتدرب على ملاعب نادي النصر.

وبحسب النادي الهندي فإنه سيلعب أمام النصر 20 أغسطس الجاري، ثم ضد دبا الفجيرة 25 من الشهر نفسه، وأمام حتا بتاريخ 28، وسيكون اللافت فتح الأبواب أمام الجماهير لحضور هذه المباريات على عكس ما جرت العادة أن تقام مباريات أنديتنا التحضيرية خلف أبواب مغلقة، على أن يتم الكشف عن بقية التفاصيل حول أسعار التذاكر وطريقة بيعها خلال الأيام المقبلة.

وجاء اختيار النادي الملقب بـ «الجيش الأصفر»، دبي كوجهة للمعسكر بالنظر لما تتوفر بها الدولة عموماً من منشآت رياضية متطورة، حيث اختار عدم خوض منافسات كأس دوراند الودي في الهند، الذي سيدفع خلاله بالفريق الرديف، فيما سيتوجه بالفريق الأول إلى دبي لإقامة المعسكر الخارجي والتحضير لانطلاق الموسم الكروي الجديد.