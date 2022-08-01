الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الكثيري يحصد فضية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

الكثيري يحصد فضية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»
2 أغسطس 2022 01:30

ريو دي جانيرو (وام)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يدشن مرحلة النمسا بتدريبات مكثفة
الإصابات تربك يوفنتوس!

توج البطل الإماراتي زايد الكثيري بالميدالية الفضية لفئة وزن الريشة «56 كجم» للحزام الأسود للمحترفين ضمن فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في جولتها الحالية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 
جاء تتويج الكثيري بالميدالية الفضية بعد منافسات قوية في نزالات اليوم الثالث من هذه الجولة للبطولة، التي شهدت نزالات فئة الحزام الأسود للمحترفين وفئة الحزام الأسود/ البني للمحترفات.
وفي وزن خفيف الريشة «56 كجم»، فاز البرازيلي يوري هندريكس بالميدالية الذهبية بعد الفوز بصعوبة على البطل زايد الكثيري في النزال الأخير، لتنتهي المباراة بفوز الكثيري بالفضية وحصول البرازيلي الآخر جوناس فاسكونسيلوس على المركز الثالث. وتوج البرازيلي ليوناردو ماريو بذهبية وزن الريشة «62 كجم»، إثر تغلبه في النهائي على مواطنه ماتيوس ليما، وفاز البرازيلي الآخر جونتاهان أنجليم بالمركز الثالث. وفي الوزن المتوسط «85 كجم»، احتاج البرازيلي جانسن راموس إلى 5 مباريات للفوز بالذهبية مع فوزه في النهائي على مواطنه رافائيل باجانيني، فيما كان المركز الثالث من نصيب البرازيلي الآخر جابرييل كوستا. كما احتكر البرازيليون رايدر أمارال وجابرييل أوليفيرا وبيدرو سوزا المراكز الثلاثة الأولى لفئة الوزن الثقيل الخفيف «94 كجم». وأحكمت لاعبات البرازيل آنا رودريجيز وودينا سينا وجابرييلا بيريرا قبضتهن على المراكز الثلاثة الأولى في وزن خفيف الريشة «55 كجم».  
وفي الوزن الثقيل «95 كجم»، كانت مراكز منصة التتويج من نصيب نجمات البرازيل جابرييلي باسينها وإنجريد سوزا وويلما موريرا.
وعلى مستوى الدول، حلت الإمارات في المركز الثاني خلف البرازيل، فيما جاءت الأرجنتين ثالثة، وكان المركز الأول على مستوى الأكاديميات من نصيب «جي أف تيم»، وتلتها أكاديميتا «كوماندوز جروب» و«فيجن بي جي جي» في المركزين الثاني والثالث. 
وتقام الجولة التالية من البطولة في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، في 27 و28 أغسطس الحالي.

زايد الكثيري
بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
ريو دي جانيرو
الجو جيتسو
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©