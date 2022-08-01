الكثيري يحصد فضية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

ريو دي جانيرو (وام)

توج البطل الإماراتي زايد الكثيري بالميدالية الفضية لفئة وزن الريشة «56 كجم» للحزام الأسود للمحترفين ضمن فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في جولتها الحالية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

جاء تتويج الكثيري بالميدالية الفضية بعد منافسات قوية في نزالات اليوم الثالث من هذه الجولة للبطولة، التي شهدت نزالات فئة الحزام الأسود للمحترفين وفئة الحزام الأسود/ البني للمحترفات.

وفي وزن خفيف الريشة «56 كجم»، فاز البرازيلي يوري هندريكس بالميدالية الذهبية بعد الفوز بصعوبة على البطل زايد الكثيري في النزال الأخير، لتنتهي المباراة بفوز الكثيري بالفضية وحصول البرازيلي الآخر جوناس فاسكونسيلوس على المركز الثالث. وتوج البرازيلي ليوناردو ماريو بذهبية وزن الريشة «62 كجم»، إثر تغلبه في النهائي على مواطنه ماتيوس ليما، وفاز البرازيلي الآخر جونتاهان أنجليم بالمركز الثالث. وفي الوزن المتوسط «85 كجم»، احتاج البرازيلي جانسن راموس إلى 5 مباريات للفوز بالذهبية مع فوزه في النهائي على مواطنه رافائيل باجانيني، فيما كان المركز الثالث من نصيب البرازيلي الآخر جابرييل كوستا. كما احتكر البرازيليون رايدر أمارال وجابرييل أوليفيرا وبيدرو سوزا المراكز الثلاثة الأولى لفئة الوزن الثقيل الخفيف «94 كجم». وأحكمت لاعبات البرازيل آنا رودريجيز وودينا سينا وجابرييلا بيريرا قبضتهن على المراكز الثلاثة الأولى في وزن خفيف الريشة «55 كجم».

وفي الوزن الثقيل «95 كجم»، كانت مراكز منصة التتويج من نصيب نجمات البرازيل جابرييلي باسينها وإنجريد سوزا وويلما موريرا.

وعلى مستوى الدول، حلت الإمارات في المركز الثاني خلف البرازيل، فيما جاءت الأرجنتين ثالثة، وكان المركز الأول على مستوى الأكاديميات من نصيب «جي أف تيم»، وتلتها أكاديميتا «كوماندوز جروب» و«فيجن بي جي جي» في المركزين الثاني والثالث.

وتقام الجولة التالية من البطولة في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، في 27 و28 أغسطس الحالي.