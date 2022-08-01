الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الزعيم» يدشن مرحلة النمسا بتدريبات مكثفة

«الزعيم» يدشن مرحلة النمسا بتدريبات مكثفة
2 أغسطس 2022 01:31

النمسا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الكثيري يحصد فضية «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»
الإصابات تربك يوفنتوس!

أدى العين أول حصة تدريبية في النمسا، أمس الأول، وسبقتها برامج خاصة بالاستشفاء في الفترة الصباحية، بعد أن قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، ضمن المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، والتي دشنها «الزعيم» بمباراة «ودية» أمام أبها السعودي، انتهت بالتعادل من دون أهداف، على ملعب «داكسيل أرينا»، ويستمر برنامج إعداد «البنفسج» إلى 20 أغسطس الجاري.
وبدأ الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للعين تجربة أبها بتشكيلة ضمنت خالد عيسى، إيريك جورجينيس، كوامي أتون، دانيلو أربوليدا، بندر الأحبابي، فلاح وليد، أحمد برمان، سفيان رحيمي، خالد البلوشي، أندري يارمولينكو ولابا كودجو، ودفع في الشوط الثاني بكل من محمد بوسندة، سعيد أحمد، رفائيل بيريرا، محمد علي شاكر، محمد أحمد، يحيى نادر، ناصر الشكيلي، ماتياس بلاسيوس، سلطان الشامسي، جوناتاس دي سانتوس وكايو كانيدو.
وأشار ريبروف إلى أن الواقع يؤكد أن اللاعبين لم يصلوا إلى درجة الجاهزية المطلوبة، غير أنهم يبذلون جهوداً كبيرة، وخلال اليومين الماضيين شاركوا في حصص تدريبية مكثفة، وقاموا بعمل شاق، وفي مواجهة أبها منحنا الفرصة لـ22 لاعباً. 
وأضاف: أدرك جيداً بأنهم يشعرون بالإجهاد، ولكنهم متفهمون أن هذا الأمر مهم بالنسبة لهم، لأنهم سيؤدون جيداً عندما يلعبون هذا النوع من المباريات، لتحديد مستوى جاهزيتهم ولياقتهم البدنية، وأعتقد أن الجميع سعداء باللعب في المباريات القوية. وبدوره أكد الدكتور د. بابلو أورتيجا طبيب العين، أن العمل في المعسكر الخارجي يمضي وفقاً للبرنامج المعتمد، وجميع الأمور تمضي بصورة جيدة، وهناك جهد كبير يبذله أعضاء الفريق، خلال الحصص التدريبية المكثفة. وأعرب طبيب فريق العين عن ارتياحه لالتزام اللاعبين ببرامج الاستشفاء في المعسكر والمقررة قبل وبعد الحصص التدريبية الصباحية والمسائية والمباريات الودية، وذلك للتخلص من عامل الإجهاد بسبب العمل الشاق الذي يقومون به في هذه الفترة المهمة من التحضير للموسم الجديد.
وقال: الأجواء في المعسكر جيدة للغاية، وأشكر جميع اللاعبين وكافة أعضاء البعثة، لا سيما الفريق الطبي المساعد الذين يشرفون على برامج الاستشفاء التي تتم بصورة جيدة، وحتى الآن لم تواجهنا أي مشكلة تعكر صفو المعسكر.

الزعيم
العين
نادي العين
النمسا
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©