الإصابات تربك يوفنتوس!

روما (أ ف ب)

تعرض يوفنتوس المترقب دائماً لمعرفة مدة غياب نجمه القديم الجديد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا عن الملاعب بسبب الإصابة، لضربتين جديدتين ستربكان لا محالة استعداداته لانطلاق الدوري الإيطالي لكرة القدم في 13 أغسطس الحالي.

وأعلن نادي «السيدة العجوز» اليوم على موقعه الرسمي أن لاعب الوسط الدولي الأميركي ويستون ماكيني الذي غاب ثلاثة أشهر الموسم الماضي بسبب كسر في قدمه، يعاني من إصابة في كتفه الأيسر.

وأضاف أن ماكيني (34 مباراة دولية و9 أهداف) سيبدأ مسلسل التعافي في مدة تقدر بثلاثة أسابيع من العمل المختلف.

ومن المتوقع أن يغيب ماكيني عن أول مباراتين في الدوري ضد ساسولو (15 أغسطس) وسامبدوريا (22 أغسطس).

وسيفتقد يوفنتوس أيضاً خدمات لاعبه الشاب الفرنسي مارلي أكيه (21 عاماً) في بداية الموسم بسبب إصابة بكسر في عظم الساق.

وسيغيب الجناح السابق لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي يدافع عن ألوان يوفنتوس منذ بداية 2021، «نحو شهرين» حسب ناديه.

وشارك أكيه في مباريات عدة مع الفريق الأول خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ولعب بديلاً بشكل خاص في آخر ثلاث مباريات من الموسم.

وكان يوفنتوس تلقى ضربة موجعة في جولته التحصيرية في الولايات المتحدة عندما تعرض بوجبا لإصابة قوية في الركبة اليمنى (الغضروف المفصلي)، وهو يواصل استشارة المتخصصين قبل اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاج.

وسيلتقي بوجبا على الخصوص بطبيب في مدينة ليون غداً «الثلاثاء».

ويواجه بوجبا خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر (من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر) في حالة خضع لعملية جراحية، مما قد يؤدي إلى غياب من شهرين إلى أربعة أشهر اعتماداً على نوع العملية (استئصال الغضروف أو معالجته).