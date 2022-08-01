فان دايك: منافسة شرسة تنتظر صلاح على «الحذاء الذهبي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أنهى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي بمستوى أقل من المتوقع، ولكنه ظهر في مباريات الإعداد للموسم الجديد أكثر تصميماً على التألق والإبداع، وهو ما كان واضحاً في المباريات التي شارك فيها وآخرها مباراة كأس الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي التي انتهت بفوز«الريدز» 3/1، وصنع خلالها هدفاً وسجل آخر من ركلة جزاء.

ويرى المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك زميل صلاح في ليفربول أن وراء هذا التحول في أداء صلاح ما بين نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الصيف أسباباً منطقية، أهمها أن التكهنات الكثيرة التي أثيرت بشأن عقد صلاح الموسم الماضي، كان لها أثر سلبي على أدائه وعلى معدل لياقته البدنية والفنية، بدليل أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال النهائيات الثلاثة التي خاضها ليفربول الموسم الماضي وفي مقدمتها نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» ضد ريال مدريد. وفي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» لم يسجل صلاح سوى مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات لعبها في المسابقة، وهو هدفه في مرمى وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة.

ويعتقد فان دايك أن مستوى صلاح انخفض بسبب حالة الشك التي عاشها في ما يتعلق بتحديد مستقبله، غير أن الفرعون المصري نجح في إخماد الشائعات التي طالته، بانطلاقة جديدة في «الأنفيلد» بعد أن وقع عقداً مدته 3 سنوات وبراتب كبير في شهر يوليو الماضي، وأصبح عنصراً لا غنى عنه في الفريق.

وأكد فان دايك أغلى مدافع في تاريخ ليفربول، إن كل هذه الأمور الإيجابية جعلت صلاح يلعب بروح جديدة حرة بعد فترة صعبة، وقال: «مو» تحت الميكروسكوب طوال الوقت لأنه لاعب جيد جداً ويؤكد يوماً بعد يوم ثبات مستواه.

واعترف فاد دايك بأن اللاعبين كائنات حية سريعة التأثر بأية سلبيات، إلا أن صلاح أظهر في الوقت نفسه مستوى مرتفعاً للغاية والآن تمت تسوية كل أموره وبات يلعب بـ«أريحية» وسعيد بكونه في ليفربول وأعتقد إننا جميعاً سعداء بوجوده. غير أن فان دايك أكد أن صلاح سيواجه في الموسم الجديد منافسة شرسة من مهاجمين أقوياء يتصدرهم النرويجي إيرلينج هالاند الوافد الجديد إلى مانشستر سيتي، وداروين نونيز مهاجم ليفربول الجديد، إضافة إلى هاري كين وسون وجابرييل جيسوس وغيرهم، ما يجعل مهمة الحصول على الحذاء الذهبي في الموسم الجديد بالغة الصعوبة.

وكان صلاح أحرز لقب الحذاء الذهبي ثلاث مرات آخرها في الموسم المنتهي 21/2022، بمشاركة الكوري الجنوبي سون ولكل منهما 22 هدفاً، ومن قبلها مرتان موسمي 17/2018 و18/2019.