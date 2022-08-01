شرطة أبوظبي تحصد «40 ميدالية» في ختام الألعاب العالمية بهولندا

أبوظبي (الاتحاد)



حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 40 ميدالية في ختام دورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء بمدينة روتردام الهولندية، وأوضح العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن الميداليات الـ40 شملت 24 ذهبية و12 فضية و4 برونزية لافتاً إلى أن المنتخب تميز بتصدره أفضل 10 قيادات شرطية على مستوى العالم في تنافسه بصورة مشرفة مع 10 آلاف لاعب من 532 قيادة شرطية يمثلون 70 دولة شاركت بأفضل فرقها وأبطالها الرياضيين.

وهنأ الفريق على تحقيقه إنجازاً متميزًا في منافساته مع فرق عالمية من خلال تنافسه الرياضي وحضوره القوي في هذه البطولة التي شهدت مشاركة واسعة مع الفرق الرياضية الشرطية العريقة.

وذكر أن 16 لاعباً من شرطة أبوظبي يمثلون 7 منتخبات ( السباحة - ألعاب القوى - الدراجات الهوائية - الكروس فت - الملاكمة - التجديف الثابت - الترايثلون استطاعوا التنافس بصورة متميزة مع 10 آلاف لاعب من 532 قيادة شرطية.

وأشار إلى أن 70 دولة قدمت للبطولة فرق عالمية عريقة ولديها خبرات رياضية كبيرة و متمرسة على المستوى العالمي واستطاع منتخب شرطة أبوظبي تحقيق إنجازات رياضية كبيرة نعتز به، فقد اسهم ابطالنا بتحقيق الأهداف والتطلعات التي كنا نأملها من المشاركة في البطولة وإظهار هوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشكل مميز.