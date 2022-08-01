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الرياضي

الإصابة تحرم دورتموند من جهود «الوافد الجديد»

الإصابة تحرم دورتموند من جهود «الوافد الجديد»
1 أغسطس 2022 18:15

دورتموند (د ب أ)
كشف تقرير صحفي في ألمانيا عن تعرض الألماني الدولي نيكلاس زوله الوافد الجديد لنادي بروسيا دورتموند لإصابة قوية، وأن هذه الإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وكتبت مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية اليوم، أن من المتوقع ألا يقتصر غياب زوله القادم من بايرن ميونيخ فقط على مباراة دورتموند أمام باير ليفركوزن في أول مباراة في الدوري والمزمع إقامتها يوم السبت المقبل.
كانت قناة «سكاي» الرياضية أول من تحدث عن الإصابة العضلية التي وقعت للاعب خط الدفاع في العطلة الأسبوعية الماضية.
غير أن دورتموند لم يؤكد حتى الآن وقوع الإصابة في فخذ زوله (26 عاماً)، كان زوله شارك مع دورتموند في مباراة الفريق أمام فريق ميونيخ 1860 يوم الجمعة الماضي في بطولة كأس ألمانيا وخرج بعد الشوط الأول ولعب بدلاً منه ماتس هوملز.
ومن المنتظر أن يحل هوملز الفائز مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم عام 2014 محل زوله في مباراة ليفركوزن.
وبعد مباراة 1860 ميونيخ، أشاد المدير الفني لدورتموند ادين ترزيتش بهوملز قائلاً: «تواجد ماتس على الفور وكان حاضرا بقوة وقويا في الألعاب المشتركة ومتزنا في التمريرات، وهذا ما نتخيله عنه».

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