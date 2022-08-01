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الرياضي

رئيس الاتحاد السعودي: نسعى لتحقيق قفزات في «الكرة النسائية»

رئيس الاتحاد السعودي: نسعى لتحقيق قفزات في «الكرة النسائية»
1 أغسطس 2022 17:01

الرياض (د ب أ)
قال ياسر بن حسن المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إن رغبة الاتحاد في استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، تأتي من منطلق السعي لتحقيق قفزات جديدة في كرة القدم النسائية بالمملكة.
وأعلن الاتحاد السعودي عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، ومن المقرر أن يقدم للاتحاد الآسيوي ملفاً متكاملاً مدّعماً بالمتطلبات والشروط كافة، ويتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها السعودية في الأعوام الماضية وحظيت بإشادات عالمية.
وأكد المسحل في تصريحات نشرها الاتحاد السعودي عبر موقعه على الإنترنت أن الإعلان عن نية الترشح لاستضافة البطولة يأتي في ظل الدعم السخي واللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو ما يدفع الاتحاد دائماً للمنافسة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.
وأضاف المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها.
وأشار المسحل إلى أن الخطة الطموحة التي وُضِعت بشأن كرة القدم النسائية في السعودية، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم النسائية.
واختتم المسحل حديثه قائلاً إن الاتحاد السعودي سيبدأ في تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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