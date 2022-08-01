رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة

لندن (د ب أ)

أكد مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه يتوقع دفعة هائلة للكرة النسائية في بلاده بعد تتويج المنتخب بلقب بطولة أمم أوروبا للسيدات «يورو 2022»، التي اختتمت أمس الأحد.

وتغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني 2-1 في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا للسيدات، وقد حسمت المواجهة في وقت إضافي عبر هدف سجلته كلوي كيلي.

وتوج المنتخب الإنجليزي للسيدات بأول لقب كبير في تاريخه كما أهدى بلاده أول لقب في بطولة كبيرة منذ عام 1966، حينما توج منتخب الرجال بلقب كأس العالم بالفوز في النهائي على منتخب ألمانيا الغربية، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال بولينجهام في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): «الأعوام الأخيرة كانت مذهلة، لقد استثمرنا حقا بقوة، واستغلت اللاعبات الفرصة وحققن شيئاً مذهلاً كان شهراً مدهشاً، وأمس كان يوماً رائعاً». وأضاف: «أعتقد أن هذا سيشكل دفعة قوية لكل مما نقدمه في كرة القدم للسيدات، لا يوجد ما يمنعنا من أن يكون لدينا عدد من اللاعبات مساوٍ لعدد اللاعبين، حيث أن هذا سيلهم جيلاً جديداً بأكمله».

وتابع: «لقد عملنا بجدية هائلة من أجل منح العديد من الفرص الجديدة للفتيات ولضمان أن الأندية والمدارس تتيح الفرص وأن المدارس تدرج كرة القدم في المناهج، وكي تصبح ممارسة الفتيات لكرة القدم أمرا طبيعيا كما هو الحال بالنسبة للأولاد».

وأضاف: «نحن نعد لهذه اللحظة منذ أعوام، فقد جهزنا الأندية في مختلف أنحاءء البلاد لضم الفتيات واستثمرنا في المدارس وصنعنا الفرص للفتيات من أجل المضي قدماً، ومستعدون لممواصلة ذلك».