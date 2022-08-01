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ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»

ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
1 أغسطس 2022 14:17

 
دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أهمية الالتزام بالقضايا البيئية ونواحي السلامة في رياضة السيارات، مشيراً في هذا الصدد إلى التحديثات التي تشهدها سياسات الاتحاد، والرامية إلى تطوير سياسات أكثر استدامة، تشمل مختلف مفاصل رياضة السيارات.
وحضر ابن سليّم مؤخراً سباق جائزة المجر الكبرى لـ «الفورمولا- 1»، آخر السباقات قبل العطلة الصيفية، والتقى خلال الزيارة عدداً من السائقين ومديري فرق «الفورمولا-1» لبحث مجموعة واسعة من القضايا الرئيسية، وعلى رأسها قضايا سلامة السباقات والسائقين. 

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وزار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أيضاً المملكة المتحدة، لحضور سباق لندن لـ «الفورمولا إي»، حيث التقى جيمي ريجل، الرئيس التنفيذي لـ «الفورمولا إي»، إضافة إلى عدد من السائقين ومديري الفرق المشاركة في السباق.
وأطلق الاتحاد الدولي للسيارات بطولة «الفورمولا إي» للسيارات الكهربائية بالكامل عام 2014، لتصبح في عام 2021 بطولة عالمية، ليأتي هذا الإطلاق في إطار دعم جهود التنقل عديم الانبعاثات وتشجيع صناعة السيارات على الاستثمار في السيارات الكهربائية. 

ويعمل الاتحاد الدولي للسيارات على تطوير استراتيجية بيئية تستهدف الوصول لمستوى صفر كربون بحلول عام 2030، إلى جانب استهداف تنفيذ جميع بطولات الاتحاد الدولي للسيارات باستخدام مصادر طاقة مستدامة بحلول عام 2026.

الفورمولا-1
الاتحاد الدولي للسيارات
محمد بن سليم
المجر
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