«أبطال آسيا 2023-2024» من «الخريف إلى الربيع»



كوالالمبور (أ ف ب)

تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024 من فصل الخريف إلى الربيع، بعد مصادقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامة المواعيد الجديدة.

وكتب الاتحاد القاري في بيان: «صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية، لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف».

وينطلق دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور التمهيدي الأول في 8 أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات من 18 سبتمبر ولغاية 13 ديسمبر 2023.

أما الأدوار الإقصائية، فتقام بين 12 فبراير و24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

يُذكر أن مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في النسخة الحالية، ستقام بين 3 و10 فبراير 2023 بنظام التجمع، أما الدور النهائي، فيقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023.

ويلعب في منطقة الغرب الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف كارشي الأوزبكستاني، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، رافعاً رصيده إلى أربعة ألقاب قياسية.

في المقابل، تنطلق منافسات كأس الاتحاد من خلال الدور التمهيدي يوم 1 أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات من 18 سبتمبر إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.

كما تمت المصادقة على استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، وتم بدلاً منها اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.